الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بالضفة

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة بيتا، جنوب نابلس، فيما اعتقلت تلك القوات فتاة على حاجز الجيب العسكرى شمال غرب القدس المحتلة، واقتادتها إلى جهة غير معلومة. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى بلدة سلوان جنوب الأقصى وانتشرت فى شوارعه، وأجرت عمليات تفتيش فى مركبات الفلسطينيين.

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