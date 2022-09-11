بايدن: هجمات 11 سبتمبر لم تتمكن أبدًا من كسر عزيمة الشعب الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وأشاد بايدن -فى خطاب ألقاه اليوم الأحد؛ بمناسبة حلول الذكرى الـ 21 لهجمات 11 سبتمبر- بشجاعة قوات الأمن الأمريكية التى لم تتوان عن ملاحقة الإرهابيين فى ملاذاتهم الآمنة لحماية الشعب الأمريكى، وتحقيق العدالة ومحاسبة المسئولين عن الهجمات التى استهدفت آلاف الأبرياء.

وقال بايدن " لقد استغرق الأمر 10 سنوات لمطاردة وقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وخلال هذا الصيف تم قتل أيمن الظواهرى الذى كان نائبًا لابن لادن حينما وقعت أحداث 11 سبتمبر.. وذلك يؤكد أننا لن نرتاح ولن ننسى ولن نيأس أبدًا".

وتابع "سنواصل مراقبة وتعطيل الأنشطة الإرهابية فى أى مكان، ولن نتردد أبدًا فى اتخاذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن الشعب الأمريكى".

يشار إلى أنه قبل 21 عاما، قتل فى نيويورك 2753 شخصًا نتيجة تحطم طائرة مخطوفة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية وطائرة أخرى تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز فى البرجين الشمالى والجنوبى لمركز التجارة العالمى فى مانهاتن.

وفى واشنطن، لقى 184 شخصا مصرعهم عندما تحطمت طائرة مخطوفة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية فى مبنى البنتاجون.. وبالقرب من شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، لقى 40 راكبا وأفراد طاقم الرحلة رقم 93 لشركة يونايتد إيرلاينز مصرعهم عندما تحطمت الطائرة فى أحد الحقول.

ويعتقد أن الخاطفين حطموا الطائرة فى ذلك الموقع بدلًا من هدفهم المجهول بعد أن حاول الركاب وطاقم الطائرة استعادة السيطرة على الطائرة.