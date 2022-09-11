الروس يدلون بأصواتهم فى اليوم الأخير من الانتخابات الإقليمية

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "روسيا اليوم" أنه من المقرر انتخاب الحكام والبرلمانات المحلية ومجالس المقاطعات فى أكثر من 80 منطقة بالبلاد فيما يطلق عليه يوم "التصويت الموحد"، فى أول انتخابات منذ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
وأضافت أنه سيجرى خلال الانتخابات تحديد الحكام الجدد فى 14 مقاطعة ونواب المجالس التشريعية فى 12 مقاطعة، كما ستنتخب البرلمانات الإقليمية فى 6 مقاطعات، بالإضافة إلى نظام التصويت التقليدى.
وأشارت إلى أنه يمكن للناخبين هذا العام استخدام نظام الاقتراع الإلكترونى عن بعد فى 8 مقاطعات من بينها موسكو.
وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية فى روسيا قد أعلنت أن المراقبين لم يسجلوا انتهاكات خطيرة خلال اليومين الماضيين من الانتخابات.
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