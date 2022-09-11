العالم اليوم - ريال مدريد يواصل انطلاقته المثالية بالفوز على مايوركا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 سبتمبر 2022 05:25 مساءً - قلب ريال مدريد تأخره بهدف لفوز 4-1 على ضيفه مايوركا، بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأحد، ليواصل بدايته المثالية للموسم.

وأعاد هدف سجله فيدريكو بالبيردي بعد مجهود فردي رائع قبل نهاية الشوط الأول، ريال مدريد للتعادل، بعدما منح فيدات موكيري فريقه مايوركا التقدم. ثم سجل فينيسيوس الهدف الثاني، قبل أن يضيف رودريغو وأنطونيو روديغر الهدفين الثالث والرابع.

وواجه ريال صعوبة ليدخل في أجواء المباراة، خاصة في شوط أول متواضع في غياب نجمه المصاب كريم بنزيمة.

وبعدما أخفق في التسجيل في أول 40 ثانية عندما تصدى الحارس تيبو كورتوا لمحاولته، نجح موكيري في هز الشباك في الدقيقة 35 بضربة رأس في غياب الرقابة الدفاعية، وبدا أن حامل اللقب سينهي الشوط الأول متأخرا في النتيجة، للمرة الأولى هذا الموسم.

لكن الأمور تغيرت في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما انطلق بالبيردي بطول الملعب قبل أن يسدد بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ونجح فينيسيوس في التسجيل للمباراة الخامسة على التوالي، بينما زاد رودريغو وروديغر غلة ريال مدريد من الأهداف ففي الدقائق الأخيرة.