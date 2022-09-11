نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة الملكة إليزابيث تفاصيل خطة ال10 أيام القادمة حتى موعد الجنازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفاة الملكة إليزابيث الثانية وسقوط جسر لندن تعتبر ضجة عالمية، حيث أعلن قصر باكنجهام عن نبأ وفاة الملكة في قصرها بالمورال في إسكتلندا بعد تدهور صحتها، هذا الخبر الذي أحزن الجميع بعد عمر يناهز 96 عاما يودع العالم ملكة تولت الحكم لمدة 70 عام من عمرها، كانت الملكة إليزابيث تتميز بحبها الشديد لشعبها وإخلاصها له ولعرشها، وكانت لدى شعبها الشئ الثابت الذي لا يتغير مهما مرت الأيام، تعتبر الملكة إليزابيث الثانية أول امرأة ملكية بريطانية تصبح عضوا في القوات المسلحة البريطانية وذلك لخدمة وطنها. جنازة الملكة إليزابيث الثانية: تستغرق مراسم الدفن وتشييع جثمان الملكة إليزابيث مدة 10 أيام من تاريخ وفاتها.

سيتم تنفيذ عملية تعرف باسم (يونيكورن) وهي نقل جثمان الملكة إلى لندن بالقطار الملكي وإذا كان غير ممكن يتم نقلها بالطائرة، وسيكون في إستقبال الجثمان رئيسة الوزراء والوزراء.

في الساعة السادسة مساء اليوم ذاته سيخرج ملك بريطانيا الجديد (تشارلز الثالث) ليلقي خطابه الأول في قصر سانت جيمس في لندن وتطلق المدفعية ما يقارب 96 طلقة في مناطق كثيرة ترحيبا بتتويجه ملكا، وثم ستدق أجراس قصر ويندسور ودير ويستمنستر وكنيسة سان بول احتفالا به، ثم يقوم الملك بزيارة في جميع أرجاء المملكة تبدأ من البرلمان الإسكتلندي ثم أيرلندا الشمالية وويلز.

وفقا للبروتوكول الوطني سوف يتم الإعلان عن بداية فترة الحداد الوطني حزنا على رحيل الملكة وسوف تستمر لمدة 10 ايام

في قصر وستمنستر سوف يعرض جثمان الملكة ويمكن للجمهور زيارته 23 ساعة من اصل 24 ساعة بتذاكر.

سوف يقام قداس صغير بكاتدرائية القديس بولس بحضور رجال الحكومة (رئيسة الوزراء مع كبار الوزراء).

الجَنازة الرسمية ستقام في دير وستمنستر.

سيكون هناك دقيقتين صمت في أثناء الجَنازة.

ثم يقام قداس في كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور.

يكون دفن الملكة في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية في قلعة وندسور بجانب والدها.

سيتم بعد ذلك نقل نعش زوجها الأمير فيليب الذي توفى العام الماضي بجانبها. تولية الملك تشارلز الثالث: الملك “تشارلز الثالث” وهو أقدم وأكبر وريث شرعي في بريطانيا أنتقل له العرش خلفا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث مباشرة بدون مراسم.

سيتولى العرش في عمر يناهز 73 عام.

بعد عام من وفاة الملكة إليزابيث سيقام حفل ضخم للملك تشارلز الذي أصبح يملك الحرية في اختيار اسمه التتويجي.

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