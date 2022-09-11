نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد التقويم الدراسي الجديد 1444 وموعد اجازات الفصل الدراسي الأول حسب تقويم ١٤٤٤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة جديد التقويم الدراسي 1444 حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جدول التقويم الدراسي ١٤٤٤ من خلال الحسابات الرسمية الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم توضيح الخطة الزمنية المحددة من خلال هذا الجدول. قبل التعرف على عدد الاجازات بالفصل الدراسي الأول يهمك معرفة ما الجديد في التقويم الدراسي 1444/ 1445.

وقد تم بدء العام الدراسي بالفعل منذ يوم الأحد الذي وافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس ٢٠٢٢ واليوم الأول من شهر صفر ١٤٤٤، يتم البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول هذا التقويم بهدف التعرف على موعد بدء وانتهاء كل فصل دراسي.

التقويم الدراسي 1444

أكدت وزارة التعليم السعودية أنه سوف يتم اعتماد نظام الثلاثة فصول الدراسية الذي تم العمل به منذ عامين. لذلك وفرنا عبر موقع ثقفني تفاصيل بداية العام الدراسي 1444 بالمدارس والجامعات، ووضحت الوزارة كافة التفاصيل من خلال الجدول الدراسي الذي يأتي كالتالي:

بدء الفصل الدراسي الأول خلال يوم الأحد الذي يوافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس والأول من صفر. إجازة اليوم الوطني السعودي خلال يومي الواحد والعشرين والثاني والعشرين من شهر سبتمبر، الموافق الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر صفر. إجازة نهاية الأسبوع المطولة خلال يوم السادس عشر من شهر أكتوبر الموافق اليوم العشرين من شهر ربيع الأول. إجازة نهاية الأسبوع المطولة خلال اليوم العاشر من شهر نوفمبر الموافق السادس عشر من شهر ربيع الآخر. انتهاء الفصل الدراسي الأول خلال يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر، الموافق اليوم الثلاثين من شهر ربيع الآخر. بدء الفصل الدراسي الثاني خلال اليوم الرابع من شهر ديسمبر والعاشر من شهر جمادي الأول. إجازة الفصل الدراسي الثاني خلال اليوم الثاني من شهر مارس والعاشر من شهر شعبان. بدء الفصل الدراسي الثالث خلال اليوم الثاني عشر من شهر مارس ٢٠٢٣ والعشرين من شهر شعبان ١٤٤٤. إجازة الفصل الدراسي الثالث وانتهاء العام الدراسي خلال يوم الثاني والعشرين من شهر يونيو ٢٠٢٣ واليوم الرابع من شهر ذي الحجة ١٤٤٤.

إجازات العام الدراسي ١٤٤٤

أوضح التقويم الدراسي بأن عدد الاجازات خلال هذا العام الدراسي يبلغ ٥٦ يوم تشتمل على الإجازات الرسمية. واجازات نهاية الأسبوع المطولة. وفي سياق الموضوع وضحنا متى ينزل تكافل للطلاب والطالبات 1444.

وتبلغ عدد أيام الدراسة داخل المملكة نحو ١٨٥ يوم دراسي، مقسمين على الفصول الدراسية. حيث تعمل الوزارة على توفير خطة زمنية تساعد الطلاب على استيعاب المواد المقرر عليهم دراستها.