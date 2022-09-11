نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات و 5 سنوات وابرز الكليات المتاحة لتنسيق الدبلومات الفنية على موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات وخمس سنوات نستعرضه نوافيكم به الآن حيث بدء الطلاب ومعهم اولياء امورهم فى مباشرة البحث حول البدء فى تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية الذي نستعرضه ونتابعه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري بشكل مفصل الان من حيث ابرز الكليات المرشحة امام الطلاب وخطوات التقديم

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

بدأت أجواء الترقب حول البدء على تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية لطلاب الدبلومات الفنية فى نظامها الحديث والقديم، حيث بدأ معالي وزير التعليم العالي فى إعلان بعض التصريحات المتعلقة حول تلك المرحلة الذي أكد من خلالها على ان التسجيل سيكون قبل يوم 15 سبتمبر على مستوى كافة المحافظات المصرية، حيث أشار معاليه على ان كافة مديريات التعليم قد انتهت بشكل مؤخر على إعلان ظهور نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني لتبدأ من جهته وزارة التعليم العالي استقبال رغبات المتقدمين على تلك المرحلة التي سيكون التسجيل عليها من خلال موقع التنسيق الرسمي قريباً جداً على شكل سنستعرضه ونوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية

أكدت معالي وزير التعليم العالي على ان التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية سيكون مباشر من خلال موقع التنسيق الرسمي وذلك بشكل وبصورة الكترونية على نحو خطوات جاءت على الشكل التالي:-

فى الخطوة الأولى:- ابدأ الدخول على موقع التنسيق

الخطوة الثانية:- نبدأ فى اختيار تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- ابدء فى تسجيل الشعبة الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- ابدأ فى تحديد المحافظة التابع إليها

فى الخطوة السابعة:- البدء فى تسجيل وتدوين رقمك السري

فى الخطوة الثامنة ابدء فى تحديد رغباتك على تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الاخيرة:- قم بمراجعة الطلبات واضغط بالنهاية على ايقونة تسجيل

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

نستعرض وننقل امام حضراتكم الان مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات، حيث يتزايد الى حد كبير وملحوظ البحث حول تنسيق الدبلومات الفنية والتعرف على الكليات المرشحة امام الطلاب والتي جاءت على شكل تم الاعلان عنه بواسطة كبار المسؤولين داخل وزارة التعليم العالي على الشكل التالي:-