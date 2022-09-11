نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في مسابقة الأزهر الشريف 2022 لتعيين 30 ألف معلم الشروط والتخصصات المطلوبة في المقال التالي
عمر شويل - جدة قام الازهر الشريف على الاعلان عن رابط التقديم في مسابقة الأزهر الشريف 2022، وهي عبارة عن تعيين 16 الف معلم فى المعاهد الازهرية، وذلك بعد اعلان وزارة التربية والتعليم عن مسابقتها لتعيين المعلمين لسد العجز في مدارس وقطاعات وزارة التربية والتعليم، ويتم الاعلان عن تفاصيل المسابقة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالأزهر الشريف وتم اتاحة الرابط من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بتقديم مسابقة الازهر الشريف.
رابط التقديم في مسابقة الأزهر الشريف 2022
يمكن الآن لجميع من تنطبق عليهم الشروط التقديم في مسابقة الأزهر الشريف 2022 من خلال موقع بوابة الازهر الالكترونية عن طريق اتباع عدة خطوات تتمثل في الآتي :
- أولاً يقوم المتقدم بالدخول على الموقع الرسمي بوابة الأزهر الالكترونية.
- ثانيا يقوم المتقدم بادخال البيانات المطلوبة.
- ثالثاُ تحمل المستندات بالألوان داخل استمارة التسجيل لتقديمها بمسابقة الازهر عند الاختبارات.
الشروط الخاصة بتقديم فى مسابقة الازهر الشريف 2022
عند انتهاء التقديم من خلال رابط التقديم في مسابقة الأزهر الشريف 2022 يجب مراعاة بعض الشروط الخاص الواجب توافرها في الشخص المتقدم للوظائف وهم كالآتي:
- لا يقل التقدير الخاص به عن التقدير جيد.
- التخطى لجميع الاختبارات.
- لا يزيد عن 40 عاما.
- أن يكون من سكن القاهرة او الجيزة.
- أن يكون قد انهى الخدمة العسكرية للذكور.
- أن يكون انهى الخدمة العامة للفتيات.
- التقديم للوظائف يجب أن يتبع التوزيع الجغرافي.
- لا يجب على الشخص المتقدم في المسابقة أن يطلب النقل إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من استلامه الوظيفة.
- سوف تكون هناك نسبة 5% من المعاقين الذين سيحصلون على الوظائف والذين لم يتم تعيينهم في المسابقات السابقة التي قام الأزهر بالإعلان عنها سابق.
وعقب الاطلاع على الشروط المطلوبة للشخص المتقدم يجب الاطلاع على الاوراق المطلوبة لتقديم فى مسابقة الازهر الشريف 2022 وهي
- تقديم شهادة الميلاد الاصلية كمبيوتر.
- بطاقة الرقم القومي السارية.
- تقديم شهادة التجنيد او الاعفاء منها (للذكور).
- تقديم شهادة تاييد الخدمة العامة (للإناث).
- تقديم الشهادة العلمية.
- تقديم شهادة الاجازة والتقدير العام.
- تقديم شهادة الاعدادية والثانوية.
- تقديم حسن سير وسلوك.
- عدد 6 صور شخصية.
التخصصات المطلوبة للتقديم في المسابقة
من خلال رابط التقديم في مسابقة الأزهر الشريف 2022 تم عرض التخصصات المطلوبة للتقديم في المسابقة وهي:
- خريج كليات التربية او العلوم جامعة الازهرز
- خريج كليات رياض اطفال وتربية طفولة والدراسات الانسانية.
- خريج كليات التربية وتخصص علم النفس.
- تخصص علوم اسلامية وعربية جامعة الازهر.
- مدرس مساعد لغة إنجليزية من كليات الألسن الآداب والتربية واللغات والترجمة والدراسات الإنسانية تخصص لغة إنجليزية.
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