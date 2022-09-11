نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز ١٤٤٤وكيفية الحصول على شهادات الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت وزارة التعليم للطلاب والمعلمين خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت 1444، حيث تعد منصة مدرستي من اهم المنصات التي أطلقتها وزاره التعليم لما بها من خدمات تفيد كافه الأطراف بالعملية التعليمية، قد تم إنشائها في ظل جائحه فيروس كورونا لمواصلة التعليم بشكل الإلكتروني، تحرص الوزارة على تطوير الخدمات التي تقدمها المنصة، للتسهيل على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور أيضاً، لذا سوف نستعرض لكم كافة الخطوات اللازمة لتسجيل الطلاب وولي الأمر وحضور الاختبارات عبر المنصة، علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.

منصة مدرستي

تتيح منصة مدرستي أدوات تعليمية تدعم عمليات التعليم وتساهم في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الوزارة من خلال المناهج والدورات والمهارات والقيم والمعرفة، بما يتماشى مع رؤية المملكة الرقمية 2030، ما بين 100 إلى 1000 سؤال في جميع الدورات عبر الإنترنت ومن خلال الرابط الرسمي يمكن إجراء تسجيل جديد للطلاب الجدد وأولياء الأمور كذلك، فضلاً عن أن منصة مدرستي تعد من أهم المنصات التعليمية التي تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بما تدعم المزيد من الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، هذا وأن منصة مدرستي كان لها دور كبير أثناء الحجر الصحي التي فرضته البلاد تزامنًا مع سرعة تفشي كورونا والقضاء على بعض الاشخاص نتيجة هذا الوباء اللعين، مما اضطرت الدول إلى إغلاق بعض المنشأت والجلوس في المنزل لحين زوال هذا المرض اللعين.

كيفية تسجيل جديد على منصة مدرستي

يمكن القيام بالتسجيل في منصة مدرستي للعام الدراسي الجديد 1444 وفقًا للخطوات التالية:-

انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي. واختيار العودة إلى قائمة المدرسة. بما في ذلك تحديد تسجيل طالب جديد. وإدخال الرقم القومي أو رقم الإقامة ورقم الهاتف. تحقق من صحة البيانات المدخلة. إدخال كافة المعلومات والبيانات التي يطلبها البرنامج من أجل نجاح عملية التسجيل. التأكد التام من جميع المعلومات والمستندات التي تم إرفاقها على البرنامج حتى تتم عملية التسجيل بنجاح. ثم اختر تأكيد الحساب. وفي النهاية تصل اليك رسالة نصية بنجاح عملية التسجيل عبر منصة مدرستي. ومن السهل القيام بتحديث المنصة والحساب الشخصي الخاص بك عبر المنصة.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الدخول إلى منصة مدرستي وهي تتمثل في الاتي:-

تسجيل الدخول إلى رابط منصة مدرستي. واختر تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الخاص بهيئة التدريس. ثم يجب عليك كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور. إدخال اسم المستخدم. كتابة البيانات التي يطلبها البرنامج حتى تتم عملية التسجيل. إرفاق كافة المستندات والوثاق اللازمة الخاصة بالتسجيل في منصة مدرستي. التاكد التام من جميع البيانات والمعلومات التي تم إدخالها في البرنامج أو عبر منصة مدرستي الالكترونية. وانقر فوق تسجيل الدخول. ومن ثم الوصول إلى الصفحة الرئيسية لتتمكن من استخدام الخدمات التي توفرها المنصة. وفي النهاية يتم عرض الصفحة الخاصة بالمستخدم والتي بها كافة المعلومات المسجل بها على المنصة.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للآباء

يمكن القيام بتسجيل دخول ولي الامر عبر منصة مدرستي وفقًا للخطوات التالية:-

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي. اضغط للدخول إلى منصة مدرستي للآباء الذين لديهم حساب نور. أدخل بيانات نظام نور وهي الاسم وكلمة المرور. ومن ثم الضغط على زر التالي بالصفحة. بعد ذلك، ستظهر الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي. وفي النهاية تتم عملية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي باستخدام حساب الوالدين.

إجراءات الحصول على شهادات الطلاب برقم الهوية

بعد التعرف على إجراءات استخراج النتائج من منصة مدرستي 1444 هـ، وفقًا للخطوات التالية:-

قم بزيارة منصة نور.

تسجيل الدخول من الوصول الموحد الوطني.

أدخل رقم المعرف الخاص بك في حقل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في الفراغ.

انقر فوق زر تسجيل الدخول لإكمال عملية التحقق.

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