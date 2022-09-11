الملك يعزي الملك تشارلز ورئيسة الوزراء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 11 سبتمبر 2022 04:13 مساءً - دوت الخليج :- أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، عن تعازيه الحارة إلى جلالة الملك تشارلز الثالث، ورئيسة الوزراء البريطانية إليزابيث ترس، بوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا.

واستذكر جلالته، في رسالة تعزية بعثها إلى جلالة الملك تشارلز الثالث، الأثر الكبير الذي كان للملكة إليزابيث الثانية على المستوى العالمي، قائلا إنها كانت مثالا للحكمة والقيادة المتزنة والتفاني في خدمة شعبها.

وأشار جلالته إلى دور الملكة إليزابيث الثانية في تعزيز العلاقات الوطيدة بين العائلتين المالكتين والشعبين في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة.

كما بعث جلالة الملك برقية تعزية إلى رئيسة الوزراء البريطانية إليزابيث ترس، مؤكدا وقوف الأردن حكومة وشعبا إلى جانب حكومة المملكة المتحدة وشعبها الصديق في هذا الوقت العصيب.

وبدورها اشارت معلومات ان الملك سيتوجه الى لندن لتقديم العزاء، والمشاركة في تشييع جثمان ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

و اضافت ان أن جلالته سيزور الشهر الجاري، لندن، وباريس ونيويورك في زيارة رسمية .