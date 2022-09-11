تقرير أممى: انعدام الأمن الغذائى فى 8 محافظات يمنية

جدة - نرمين السيد - كشفت بيانات مسح اقتصادى أجرته منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية "الفاو"، عن أن 8 من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية تعيش انعداماً كبيراً للأمن الغذائى.





وأظهرت بيانات المسح الذى استهدف الأوضاع المعيشية للأسر فى اليمن، من خلال نظام رصد البيانات فى حالات الطوارئ، لمراقبة سبل العيش الزراعية والأمن الغذائى أن فى محافظة حجة اليمنية (شمال غرب) تشهد معدلاً كبيراً لانتشار انعدام الأمن الغذائى والجوع والنظام الغذائى غير الكافى.

وأوضحت البيانات - التى أوردتها قناة "اليمن" الفضائية - أنه من بين المحافظات الأخرى، الحديدة والجوف والمحويت وعمران وذمار وإب، كما كان لدى صنعاء معدل انتشار مرتفع لانعدام الأمن الغذائى.

وشمل المسح 2452 أسرة فى جميع محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة، وأظهر أن 52% من الأسر التى شملها الاستطلاع لجأت إلى اتباع استراتيجيات المواجهة، بينما اختارت 30% التكيف فى حالات الطوارئ واقتراض المال، فى حين كان شراء الطعام عن طريق الائتمان وبيع الأصول المنزلية وتقليل النفقات الصحية يمارس على نطاق واسع.

ووفق ما جاء فى نتائج المسح، فقد كانت الصعوبة التى تم الإبلاغ عنها هى الوصول إلى الوقود بسبب ارتفاع سعره، كما أبلغت تدابير الأمن الغذائى الأخرى عن حالات الجوع المزعجة والتنوع الغذائى، تتماشى مع انتشار المرحلة الثالثة وما فوقها من المقياس العالمى للجوع، إذ يقدر أن 38% من الأسر تعانى من الجوع المعتدل إلى الشديد فى مستوى المرحلة الثالثة وما فوق.

وذكرت البيانات الأممية أنه وفقاً لنقاط التنوع الغذائي، فقد استهلك 43%، 3 إلى 4 مجموعات غذائية يومياً، وكان لدى 22% تنوع غذائى منخفض جداً، بأقل من مجموعتين غذائيتين يومياً، فى حين قدر انتشار استهلاك الغذاء غير الكافى بنسبة 45% حيث عانى 22% من هؤلاء من سوء استهلاك الغذاء.