روسيا: لن نبيع النفط والغاز بسعر أدنى من قيمة إنتاجهما

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أصدرت أمس السبت، توجيهات بشأن سقف سعر غربى مقترح لصادرات النفط الروسى. وذكرت وزارة الخزانة - فى بيان - أن مقدمى الخدمات البحرية لن يكونوا مسؤولين عن معلومات التسعير الكاذبة التى يقدمها البائعون والمشترون للخام الروسى، بحسب قولها. وأوضحت أن مشترى الخام الروسى بأسعار أعلى من الحد الأقصى يمكن أن يخضعون لعقوبات، بسبب انتهاكاتهم لتسعيرته.

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