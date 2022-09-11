أول اصابة بجدري القرود في الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 11 سبتمبر 2022 03:08 مساءً - دوت الخليج - كشفت وزارة الصحة اليوم الخميس عن اول اصابة بجدري القرود في الاردن .
وأوضحت في بيان أن الاصابة اكتشفت بظهور درجات حرارة مرتفعة على المصاب وآلام في العضلات والحلق وتضخم في الغدد اللمفاوية وقد تمت معالجته على اساس التهاب في الحلق ، إلا أنه وبعد خمسة أيام ظهرت علية بثور جلدية على الوجهة و اليدين وبتاريخ 7/9/2022 قام مراجعة أحد الاطباء الذي شك في كون الحالة جدري القردة، فقام بأخذ عينة من البثور الجلدية و عينة دم وفُحصت بواسطة (PCR) في أحد المختبرات الخاصة حيث ظهرت نتيجة العينة هذا اليوم ايجابية (أي انه مصاب بجدري القردة).
وقالت إن المريض بحالة جيدة ويتلقى العلاج وانها اتخذت كافة الاحتياطات الصحية .
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