نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو الجديد في قانون المعاش المبكر|| شروط المعاش المبكر الجديدة للعامليين بالقطاع العام والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر موضوع المعاش المبكر من المواضيع التى تشغل المصرين العاملين فى القطاع الخاص 2022، ويعد من الموضوعات الهامة حيث يقترب عدد العاملين فى القطاع الخاص نحو 30 مليون عامل، وهو الاكبر في مصر مقارنة بقطاع الحكومى ولكن هناك شروط للحصول على المعاش المبكر وذلك وفقا لقانون 148 لسنه 2019.

شروط الحصول علي المعاش المبكر

قدمنا لكم ما هو الجديد في قانون المعاش المبكر، وهناك عدة شروط يجب توافرها للحصول على المعاش المبكر للقطاع الخاص وتتمثل في الاتي:

يجب ان يصل الموظف لسن ال50 عاما.

حسن السير الوظيفى.

لا يقع على الموظف اجراء تاديبى من قبل الموسسة او المصنع او الشركة.

لا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر حسب أحكام هذه المادة في أي وحدات خاضعة لأحكام ذلك القانون.

يجب أن تشمل مدة الاشتراك التأميني، مدة اشتراك بشكل فعلي لا تقل عن 240 شهرا، بحيث تكون لمدة 300 شهر بشكل فعلي بعد 5 أعوام من تاريخ العمل في القانون الجديد.

يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

المستحقون للحصول علي المعاش المبكر

نعرض لكم الان الفئة من المستحقون للحصول علي المعاش المبكر:

الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.

لابنة بشرط ألا تكون متزوجة.

الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.

الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

تأثير المعاش المبكر على الصندوق الاجتماعى

اكد احدى المسؤلين على المركز المالى لصندوق التامين الاجتماعى ان هناك تاثير سلبى للمعاش المبكر اذا لم يتم تحديد الضوابط معينة ودقيقة فى كثير من البلدان فيمكن ان تتسب فى هدم نظام باكملة، وقد أشار في حديثه إلى نقطة هامة في القانون الجديد وهى أن مصاريف الجنازة في المادة 32 من قانون المعاشات والتأمينات الجديد تُصرف عند وفاة صاحب المعاش بواقع معاش 3 شهور ، وتصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.