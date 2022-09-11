نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «البحث عن الهوية».. موعد مباراة العروبة والأهلي دوري يلو السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة العروبة والأهلي ، تنطلق مساء اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، مباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى السعودي أو دوري يلو السعودي للمحترفين موسم 2022/2023 ، ولحساب مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يستضيف الليلة ملعب نادي العروبة في مدينة سكاكا السعودية، فعاليات المواجهة القوية والهامة، والتي تجمع ناديا الأهلي والعروبة ، الطامحين إلى الفوز والنقاط الثلاث، من أجل الابتعاد عن صراع القاع الذي يضم الثلاثي القادسية والرياض والعين ، فضلًا عن رغبة مشتركة من الفريقين في المضي قدمًا نحو احتلال أحد المراكز الأربع الأولى، المؤهلة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين “بالمسمى الجديد”.

قبل كل شيء ، نستعرض خلال التغطية القادمة، كافة التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات بشأن موعد مباراة العروبة والأهلي والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم الـ47 من دوري الدرجة الأولى السعودي 2023 ، علاوة على تاريخ مواجهات العروبة والأهلي .

مباراة العروبة والأهلي

مواجهة جديدة إذن، تترقبها الملايين من عشاق الأسود أملًا في انتصار ونقاط ثلاث أخرى.

ربما تقود الراقي نحو مشوار ناجح للعودة إلى المنافسة الأقوى في الشرق الأوسط وآسيا والوطن العربي .

بعد هبوط تاريخي هو الأول في مسيرة قلعة الكؤوس.

هذا، ويواجه الأهلي صعوبات كبيرة، في مشاركته الأولى ببطولة Saudi League 1st Division .

خاصةً مع تذبذب واضح في النتائج، نابع غالبًا مع عدم الانسجام الذي يغيب عن الفريق، نتيجة التضحية بالعديد من الأسماء الكبيرة.

يأتي في طلعيتها النجم عبدالرحمن غريب، لاعب النصر السعودي.

بالإضافة إلى الهداف السوري عمر السومة نجم العرب القطري حاليًا.

بينما يمني “العرباوي” النفس بعودة إلى Saudi Pro League بعد غياب طويل، منذ آخر مشاركة في موسم 2015/2014 .

عمومًا نستعرض في البداية جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2023 قبل انطلاق مواجهات الجولة الرابعة:

ننوه إلى أن مباريات الأسبوع الرابع من Yelo League ستقام على مدار 3 أيام.

تبدأ اليوم الأحد كما أسلفنا بثلاث مواجهات، في أبرزها مباراة الأهلي والعروبة .

على أن تستكمل يوم غدٍ الاثنين 12 سبتمبر الجاري بإقامة 4 لقاءات، من أهمهما مباراة القيصومة والحزم إضافة إلى مباراة الأخدود والفيصلي .

وتختم يوم الثلاثاء بخوض مواجهتين، وهما الساحل ضد الشعلة ، بجانب جدة أمام القادسية.

وإليكم إجمالي مباريات الجولة الرابعة من دوري يلو السعودي للمحترفين 2023/2022 :

نادي العروبة

مع أصحاب الديار، نادي العروبة السعودي نبدأ تغطيتنا للحدث.

وهو كما أسلفنا، يسعى جاهدًا إلى العودة مجددًا للمشاركة في دوري المحترفين السعودي .

بعدما كان آخر ظهور لفريق مدينة سكاكا الواقعة في شمال وسط المملكة، في موسم 2015/2014.

وخاض قبلها غمار المسابقة، في المشاركة الأولى بموسم 2014/2013 .

حيثما احتل حينها المركز الثامن في جدول ترتيب دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين ، والذي توج به العالمي “النصر”.

حاليًا يحتل Al-Orouba Club المرتبة الـ12 في جدول دوري الدرجة الأولى السعودي ، برصيد 3 نقاط وصافي (-4) هدف.

يفصله نقطة وصافي (+3) أهداف عن ضيفه في لقاء الليلة الأهلي.

وفي مشواره بالموسم الحالي، تمكن العروبة من تحقيق انتصار وحيد على القادسية في الجولة الأخيرة (1-2).

بينما تلقى خسارتين من أمام الشعلة (0-3) “لعدم الحضور”، وبثنائية نظيفة من أمام الحزم.

نادي الأهلي

من جهة أخرى ، يخوض نادي الأهلي السعودي رحلة متواصلة عنوانها “البحث عن الهوية”.

فمنذ الموسم الماضي، لم يقدم Al-Ahli Saudi Club ما يشفع له بالبقاء في دوري المحترفين السعودي .

حتى مع هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى ، مازال قلعة الكؤوس يعاني من أجل تحقيق نتائج، تقوده للعودة مجددًا إلى المشاركة في البطولة الأقوى.

في الوقت، يحتل الأهلي المركز الـ11 في جدول الترتيب، برصيد 4 نقاط وصافي (-1) هدف.

يفصله 5 نقاط كاملة عن الأخدود صاحب الصدارة.

إذ حقق انتصارًا وحيدًا وصعبًا على الخلود في الجولة الأخيرة بهدف نظيف.

كما تعادل إيجابيًا (1-1) مع القيصومة.

بينما خسر في مواجهته ضد الأخدود بثنائية بيضاء!.

تاريخ مواجهات العروبة والأهلي

على صعيد المواجهات التاريخية بين Al-Orouba Club vs Al-Ahli Saudi Club ، جمعت الناديين – وفق ما رصدناه في “ثقفني” – إجمالي 7 لقاءات.

بينهم 4 مباريات في دوري عبداللطيف جميل، في مشاركتي العروبة بموسمي 2014/2013 و 2015/2014 .

بالإضافة إلى مواجهتين في كأس خادم الحرمين، ولقاء وحيد في كأس ولي العهد.

عمومًا ، فاز الأهلي في 6 مباريات، وحسم التعادل الإيجابي لقاءً وحيدًا.

بينما لم يتمكن العروبة من تحقيق أي انتصار ضد الأهلي في أي مواجهة.

على مستوى الأهلي المسجلة في لقاءات العروبة أمام الأهلي ، فقد سجل الأسود 21 هدفًا، بينما اكتفى العروبة بتسجيل 3 أهداف فقط.

من ناحية أخرى ، وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين، فكانت فوز قلعة الكؤوس (6-0).

وذلك خلال مواجهة الفريقين دور الـ16 من كأس الملك السعودي 2018 (والتي توج بها الاتحاد على حساب الفيصلي (3-1)).

وقد شهدت المواجهة تسجيل نجم الأهلي السعودي والقطبين الأهلي والزمالك المصريين السابق “مؤمن زكريا” ثنائية.

وبصفة عامة ، مثلت “السداسية” الفوز الأكبر لـ الأهلي ضد العروبة .

بينما كانت النتيجة الأفضل “نسبيًا” لمستضيف مواجهة الليلة، هي التعادل الإيجابي (1-1).

وذلك خلال مواجهة العروبة ضد الأهلي الأولى، في لقاء الدول الأول من موسم 2014/2013.

موعد مباراة العروبة والأهلي والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة اللقاء الرابع لقلعة الكؤوس في دوري يلو السعودي ، مساء الأحد، عند السابعة وخمس دقائق ( 7:05 م ) بتوقيت السعودية، السادسة وخمس دقائق ( 6:05 م ) بتوقيت مصر، الرابعة وخمس دقائق ( 4:05 م ) بتوقيت غرينتش.

أما عن حكم مباراة العروبة والأهلي ، فقد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) عن تكليف الحكم السعودي خالد الأحمري بالمهمة.

سوف تقوم شبكة القنوات الرياضية السعودية بتغطية أحداث المباراة، وذلك عبر فضائية KSA Sports 1 HD .

أما عن معلق مباراة العروبة والأهلي ، فلم تعلن شركة الرياضة السعودية حتى كتابة تلك السطور عن القناة الناقلة أو المعلق.

غير أن مصادر إعلامية – تابعتها “ثقفني” – كشفت عن إسناد المهمة إلى المعلق الرياضي السعودي أحمد النفيسة .

الخاتمة

في الختام ، استعرضنا سويًا خلال السطور الماضية جميع التفاصيل والأخبار والكواليس عن موعد مباراة الأهلي والعروبة والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في الموسم الـ47 من دوري الدرجة الأولى السعودي 2023 ، علاوة على تاريخ مواجهات الأهلي والعروبة .