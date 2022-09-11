نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار الارز اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 فى الأسواق المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الفوائد للارز حيث يعتبر الارز واحد من افضل الاغذية في العالم، فهو من الحبوب الغذائية المفيدة وله فوائد كثير بالاضافة انه رخيص الثمن ، ومن فوائد الارز تزويد الجسم بالاطاقة تزويد الجسم بالفيتامينات، والحماية من السمنة وقد انخفضت اسعار الارز اليوم فى السوق المصرى بشكل كبير فى الايام القليلة، ويشار إلى أن مجلس الوزراء قرر تحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور بما لا يزيد عن 10 جنيها للكيلو غير المعبأ و15 جنيها للكيلو المعبأ.

اسعار الارز اليوم فى السوق المصرى

بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرر تحديد اسعار الارز فى السوق المصرى حيث انخفضت اسعارالارز المصرى فى السوق المصرى بشكل كبير وفى ايام قليلة وذلك بقرار من رئيس الوزراء، وعلى حسب قرار رئيس الوزراء لم يزيد سعر الارز المغلف عن 15 جنية مصرى ،والسائب عن 12 جنيها.

انخفاض اسعار الارز اليوم في مصر

اكد احدى المسولين فى الغرف التجارية ان ينخفض سعر الارز يحيث يكون سعر الارز المغلف يترواح ما بين 12ل 14 والسائب مابين 10ل12، وقال إن مصر ليس لديها مشكلة في المعروض و لدينا مخزون جيد من الأرز وبالتالي ستتوزان اسعار الارز مع حصاد المحصول.

كم سعر شيكارة الارز

وصلت اسعارالارز اليوم للشكارة بالنسبة للتاجر بسعر اقل من المستهلك حيث تكون شكارة الارز ال25 كيلو بسعر 250 ل300، وبحسب أسعار السوق المصري يتراوح الكيلو الارز سعركيلو الأبيض من 10 إلى 12 جنيهات للأرز رفيع الحبة وكيلو الأرز الأبيض عريض الحبة بلغ سعره من 12 إلى 15جنيهًا حتى تكون سعر شكارة الارز العريض تترواح بين300 ل 375.

فوائد الارز

هناك العديد من الفوائد للارز وتتمثل في الاتي: