نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصروفات المدارس الحكومية 2022-2023 طرق سداد المصاريف قبل بداية العام الدراسي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصروفات المدارس الحكومية هي الامر الشاغل لذهن المواطنين في الوقت الحالي بسبب القرب من موسم المدارس المقبل والذي من المتوقع أن يبدأ في بداية الشهر المقبل من العام الجاري للعام الدراسي 2022/2023، إذ تعدت المصروفات المدرسية للطالب هي أحد أهم البنود الأساسية لقبول ملف الطالب في المدارس التي يريد الالتحاق بها الطالب.

مصروفات المدارس الحكومية

جاء على أساس بيان معتمد من وزارة التربية والتعليم أنمصروفات المدارس الحكومية 2022 المحددة لكل صف تختلف اختلافات بسيطه، وجاءت المصاريف التي تم الاعلان عنها كالتالي:

مصاريف المدرسة الحكومية المصرية لمرحلة رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي، و حتي الصف الرابع حددتها الدولة بقيمة 305 جنيها مصريا تقريبا لسنة 2023.

أما عن مصروفات الصف الخامس، حتي الصف الثالث الإعدادي للمدارس الحكومية المصرية حددتها الدولة بقيمة 250 جنيها مصريا تقريبا لسنة 2023.

وعن مصروفات الصف الأول الثانوي للمدارس الحكومية المصرية حوالي 520 جنيها مصريا لسنة 2023.

وبالنسبة للصفين الثاني والثالث الثانوي حددت مصروفاتهم للمدارس الحكومية المصرية حوالي 502 جنيها مصريا لسنة 2023.

اما بالنسبة لباقي التعليم الفني بكل انواعه للمدارس الحكومية المصرية حددت مصروفاته حوالي 220 جنيها مصريا لسنة 2023.

و تأتي مصاريف المدارس الفنية الثانوية بكل انواعها للمدارس الحكومية المصرية حوالي 205 جنيها مصريا لسنة 2023.

طريقة دفع مصروفات المدارس الحكومية المصرية

مصاريف المدارس الحكومية من المتعارف عليه من السنوات القليلة الماضية ان دفع المصروفات الخاصة بالمدارس الحكومية عبر البريد على حساب مصروفات المدارس الحكومية، مصروفات المدارس الحكومية على الحساب الخاص بالصندوق للدعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، باستخدام الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية الخاصة بكل طالب ومختلفة بالطبع عن عضها، على أن يستلم الطالب الكتب الدراسية مقابل إيصال السداد المدفوع في البريد المصري.

بداية الدراسة بالمدارس الحكومية

عند ذكر المصاريف المدارس الحكومية المصرية يأتي التفكير في موعد البداية للعام الدراسي الجديد لسنة 2023 والذي مقرر بدايته يوم السبت من الشهرالجاري بتاريخ 24 سبتمبر لسنة 2022، ومتوقع ان ينتهي يوم الخميس الموافق 26 يناير من عام 2023 وذلك في حين عدم حدوث أي مستجدات في تأخير موعد البداية الموسم القادم للمدارس.