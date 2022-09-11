مليشيا الحوثى تحتجز 400 طفل فى معسكر تجنيد بـ تعز

جدة - نرمين السيد - وقالت منظمة ميون لحقوق الإنسان - فى بيان لها أوردته قناة "اليمن" الفضائية - إن مليشيا الحوثى تحتجز 400 طفل فى معسكر استقبال بمدينة الصالح استعدادا لنقلهم نهاية الأسبوع إلى مركز تدريبى فى محافظة ذمار.

وأوضحت المنظمة أن من بين الأطفال المحتجزين طفل من مديرية الحشاء بالضالع اختطفته المليشيا ونقلته إلى المعسكر، واتهم والد الطفل الحوثيين باختطافه وتجنيده دون علمه ورفضهم تسليمه لذويه.

وطالبت المنظمة، المليشيا بسرعة الإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين وإعادتهم إلى أهاليهم فوراً، والالتزام بالاتفاق الذى أبرمته مع منظمة اليونيسف والأمم المتحدة بتاريخ 18 أبريل 2022 المسمى "خطة العمل" التى تلزمها إنهاء تجنيد الأطفال فى صفوفها خلال ستة أشهر.