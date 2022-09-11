مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يجتاح بلدة سلوان

جدة - نرمين السيد - وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان - أن المُستوطنين، نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا "تلمودية"، واستمعوا لشروحات حول "الهيكل المزعوم".

وتتزامن الاقتحامات، مع دعوات تطلقها مُنظمات الهيكل المزعوم لحشد المستوطنين من أجل اقتحامات أوسع للمسجد الأقصى المبارك نهاية الشهر الجارى بحجة الأعياد اليهودية.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومى لاقتحامات، فى محاولة لفرض تقسيم زمانى ومكانى فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها فى موسم الأعياد اليهودية.

على صعيد مُتصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "سلوان" الواقعة جنوب المسجد الأقصى، وأفاد شهود عيان بأنه تم اقتحام حى وادى الربابة وانتشرت قوات الاحتلال فى شوارعه، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة فى سيارات المواطنين فى الحى.