جدة - نرمين السيد - وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان - أن المُستوطنين، نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا "تلمودية"، واستمعوا لشروحات حول "الهيكل المزعوم".
وتتزامن الاقتحامات، مع دعوات تطلقها مُنظمات الهيكل المزعوم لحشد المستوطنين من أجل اقتحامات أوسع للمسجد الأقصى المبارك نهاية الشهر الجارى بحجة الأعياد اليهودية.
ويتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومى لاقتحامات، فى محاولة لفرض تقسيم زمانى ومكانى فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها فى موسم الأعياد اليهودية.
على صعيد مُتصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "سلوان" الواقعة جنوب المسجد الأقصى، وأفاد شهود عيان بأنه تم اقتحام حى وادى الربابة وانتشرت قوات الاحتلال فى شوارعه، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة فى سيارات المواطنين فى الحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يجتاح بلدة سلوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.