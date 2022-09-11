تصريح جديد من لافروف بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، قد أعلن منذ عدة أيام، أن "موسكو مستعدة لإجراء مفاوضات مع كييف حول كيفية تلبية شروط روسيا".
يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد اتهم فى وقت سابق، الجانب الأوكرانى بعدم الثبات على المواقف فى المفاوضات، مما يؤدى إلى تعثرها.
واعتبر بوتين أن أوكرانيا أظهرت أنها ليست مستعدة للبحث عن حلول مقبولة للطرفين، حسب قوله.
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