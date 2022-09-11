نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1444 والشروط الواجب توافرها في المتقدمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنها تلقت عددًا كبيرًا من الطلبات من الأشخاص الراغبين في الالتحاق ببرامج الضمان الاجتماعي، حيث أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية هي إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وتهدف المنصة إلى توسيع كافة الخدمات وتوفير العيش الكريم للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود. الهدف في المملكة العربية السعودية هو إدخال نظام الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى اهتمام ورعاية عدد كبير من المستفيدين لتلقي معاشات تقاعدية شهرية دون الحاجة إلى مساعدة من الجانب الآخر.

التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يمكن للمستفيدين المشاركة في برامج الدعم والحماية الاجتماعية من خلال هذه المنصة، وفيما يلي الخطوات:

انتقل مباشرة إلى موقع الويب وقم بتسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

انقر فوق ارتباط تسجيل الدخول في الصفحة الرئيسية.

أضف رقم تعريف.

ادخل رقمك السري.

انقر فوق كلمة تسجيل الدخول.

شروط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعض الشروط المسبقة للتسجيل في المنصة وهي كاالتي:-

يجب أن يكون المتقدمون من المملكة العربية السعودية.

أن يكون للمقيمين إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

يجب على المتقدمين تلبية جميع متطلبات الصحة والتعليم والخدمة.

يجب ألا يتجاوز دخل المتقاعد 1100 ريال سعودي لكل ولي أمر عائلي و 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.

يجب على المتقدمين تلبية جميع المعايير المطلوبة من قبل البرنامج.

رابط الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يمكن لجميع مواطني المملكة العربية السعودية الاستفادة والاستمتاع بجميع الخدمات المتاحة على هذه المنصة الجديدة المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث يسهل موقع hrsd.gov.sa على الأفراد التسجيل وإضافة جميع المعلومات المطلوبة بدقة عبر الخانات المخصصة والتي يوفرها البرنامج أمام كافة المستفيدين.