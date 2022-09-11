لينك التقديم في مسابقة الازهر الشريف 2022 لتعيين المعلمين والاوراق والشروط المطلوبة

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عمر شويل - جدة في الفترة الاخيرة تزايد البحث عن رابط التقديم في مسابقة الازهر الشريف 2022، وذلك عندما اعلن وكيل الازهر الشريف (د.محمد الضويني) عن مسابقة الأزهر الشريف و قرروا فيها تعيين حوالي 16 ألف معلم و معلمة بالمعاهد الأزهرية، و في ضوء ذلك يبحث خريجيين و خريجات الأزهر الشريف عن لينك التقديم في بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية للتقديم والفوز بمكان من المتاح و هم 16 ألف من الأماكن لمسابقة الأزهر الشريف.

التقديم في مسابقة الازهر الشريف 2022

يمكن للجميع الان التقديم في مسابقة الازهر الشريف 2022 من خلال موقع بوابة الازهر الالكترونية عن طريق اتباع العديد من الخطوات التي سنذكرها لكم في الفقرات القادمة، وجدير بالذكر انه حتى الان لم يتم الافصاح عن أخر موعد للتقديم في بوابة الازهر الالكترونية و لكن حتي الان هناك فرصة لكل من يود الالتحاق او تسجيل بياناته، لانه من المنتظر إغلاق الرابط وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن، وهناك العديد من الخدمات المتوفرة في مسابقة الازهر الشريف مثل:

مركز الأزهر للترجمة و اللغات.

مركز الأزهر للفتوى.

مركز تعليم وتطوير وتثقيف الطلاب الوافدين من الخارج

مجمع البحوث الأسلامية.

الإدارة العامة للتدريب.

جامع الأزهر.

جامعة الأزهر.

الجريدة.

المجلة.

مرصد الازهر لمكافحة التطرف.

مصدر الأزهر العالمي الالكتروني للفتوي.

طريقة التقديم في مسابقة الازهر الشريف 2022

هناك العديد من الخطوات المطلوبة للتمكن من التقديم في مسابقة الازهر الشريف 2022 تتمثل في الاتي:

أولا الدخول على موقع بوابة الازهر الالكترونية.

ثانيا ادخال البيانات المطلوبة مثل (السن _ الرقم القومي _ سنة التاخرج _ التخصصات).

ثالثا تحميل المستندات بالألوان داخل استمارة التسجيل لمسابقة الأزهر الشريف.

الاوراق المطلوبة لمسابقة الأزهر الشريف

اليكم الاوراق المطلوبة للتمكن من التقديم في مسابقة الازهر الشريف 2022:

صورة من شهادة ميلاد الشخص المتقدم.

صورة من الموقف التجنيدى و ذلك خاص بالذكور.

صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص المتقدم للمسابقة.

ست صور شخصية حديثة للشخص المتقدم.

صحيفة الحالة الجنائية.

صورة من شهادة التخرج الحاصل عليها المتقدم و نسخة من الاصل للأطلاع علية.

صورة من شهادة الأعدادية والثانوية الأزهرية للأطلاع عليها.

صورة من شهادة الليسانس الحاصل عليها المتقدم , على ان يكون موضح بها التخصص وسنة التخرج والتقدير العام لمجكوع درجاته.

الموقف من الدراسات العليا التي قام بها المتقدم بكل دقة ووضح من الجهة التي حصل المتقد عليها.

تقديم شهادة حسن سير وسلوك من الجهة التي كان يعمل بها المتقدم إن سبق له العمل.

صورة بيان الدرجات للسنوات الدراسية للكلية الحاصل عليها المتقدم للاطلاع عليها.

جدير بالذكر انه لم يتم الاعلان الي الان عن أخر موعد للتقديم في بوابة الازهر الالكترونية، ولكن يمكن لكل من يود الالتحاق او تسجيل بياناته الدخول الي الموقع الالكتروني واتباع الخطوات المذكورة اعلاه، لانه من المنتظر إغلاق الرابط وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن،وهناك العديد من الخدمات المتوفرة في مسابقة الازهر الشريف، تابعونا نوافيكم بكل جديد.

الاوراق المطلوبة للتمكن من التقديم في مسابقة الازهر الشريف 2022

اليكم الاوراق المطلوبة للتمكن من التقديم في مسابقة الازهر الشريف 2022