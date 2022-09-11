أوكرانيا تحذر من شتاء صعب بسبب توقف محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وكانت شركة "إنرجوأتوم" الأوكرانية المشغلة للمحطة النووية، قد أعلنت اليوم الأحد، أن عمليات التشغيل فى المحطة التى تسيطر عليها روسيا "توقفت بالكامل".

وأضافت الشركة فى بيان "فصلت الوحدة رقم 6 عن الشبكة الكهربائية" مشيرة إلى أنه "تجرى تحضيرات لتبريدها".

وتعتبر محطة زابوريجيا للطاقة النووية - التى تقع فى منطقة إنيرهودار الأوكرانية - أكبر محطة نووية فى المنطقة الأوروبية، حيث تنتج ما يقرب من نصف كهرباء أوكرانيا المستمدة من الطاقة النووية، وأكثر من خمس إجمالى الكهرباء المولدة فى العاصمة كييف.