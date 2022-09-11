جثمان الملكة إليزابيث الثانية يغادر بالمورال (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - وعبر الموكب الجنائزى المؤلف من سبع سيارات تتقدّمها سيارة تحمل النعش الملفوف بالعلم الملكى الإسكتلندى والذى وُضعت عليه باقات من الورود، بوابات قصر بالمورال.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أن آلاف البريطانيين اصطفوا على جانبى الطريق لتقديم الوداع الأخير للملكة الراحلة فى رحلة نقل جثمانها التى ستستمر ست ساعات، مضيفا أن الجنازة ستقام يوم 19 سبتمبر الجارى.

وكان مجلس اعتلاء العرش البريطانى قد أعلن أمس ألسبت، الملك تشارلز الثالث ملكا رسميا للبلاد فى أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية صاحبة أطول فترة حكم فى تاريخ البلاد.