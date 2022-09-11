بدء نقل جثمان الملكة إليزابيث من قصر بالمورال

جدة - نرمين السيد - وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أن آلاف البريطانيين اصطفوا على جانبى الطريق لتقديم الوداع الأخير للملكة الراحلة فى رحلة نقل جثمانها التى ستستمر ست ساعات، مضيفا أن الجنازة ستقام يوم 19 سبتمبر الجارى.
وكان مجلس اعتلاء العرش البريطانى قد أعلن أمس ألسبت، الملك تشارلز الثالث ملكا رسميا للبلاد فى أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية صاحبة أطول فترة حكم فى تاريخ البلاد.
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