أوكرانيا تعلن استعادة أكثر من 3 آلاف كيلومتر من القوات الروسية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس أركان الجيش الأوكرانى فاليرى زالوجنى، "إننا استعدنا 3000 كيلومتر مربع من القوات الروسية هذا الشهر"، مشيرًا إلى "أننا نتقدم جنوبى خاركيف ويفصلنا عن الحدود مع روسيا 50 كيلومتر"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

يشار إلى أنه خلال الاسبوع الحالى، أعلن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، أن الجيش الأوكرانى استعاد 30 بلدة من الروس، فى شمال شرق أوكرانيا.