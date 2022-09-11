كيفيه تقديم اعتراض على حساب المواطن 1444 ca.gov.sa وطريقة تقديم شكوى

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عمر شويل - جدة كيفية تقديم اعتراض على حساب المواطن 1444، بعد أن الإعلان عن نتيجة الدفعة 58 بدأ عدد كبير من المستفيدين من حساب المواطن عن طريقة تقديم طلب اعتراض مالي على حساب المواطن سواء بسبب عدم نزول الدعم أو بسبب نقص قيمة الدفعة التي يجب صرفها للمستفيد، في حالة تم الإعلان عن عدم أهلية المتقدم وضح برنامج حساب المواطن أنه يمكن لصاحب الطلب تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن، وسيقوم البرنامج بمراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها، حيث يعد برنامج حساب المواطن من البرامج الهامة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف مساعدة الأسر السعودية المحتاجة، تم إنشاء البرنامج عام 2017 م وضم عدد كبير جدًا من الأسر المستفيدة و قد تم فتح باب التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى بأمر ملكي منذ إغلاقة لأكثر من عامين.

طريقة تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن 1444

لقد أعلن برنامج حساب المواطن أنه في حالة رفض طلب التسجيل في الدعم والإعلان عن نتيجة الدفعة وعدم أهلية المتقدم، في هذه الحالة يمكن لصاحب الطلب تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن بالخطوات التالية:

أولا التوجه إلى موقع حساب المواطن الالكتروني.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.

الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

قم بالضغط على أيقونة دراسة أهلية.

على الفور سيظهر أمامك أسباب عدم أهلية المتقدم.

ثم الضغط على تقديم اعتراض.

الضغط على أسباب عدم أهلية الفرد أو التابعين.

قم بتحديث بيانات لإثبات أهلية الفرد.

ثم الضغط على تقديم الطلب.

خطوات التحقق من نتيجة أهلية حساب المواطن

يمكنك معرفة نتيجة الأهلية في حساب المواطن بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن والقيام بتسجيل الدخول.

ثم التوجه إلى حسابك واختيار دراسة الأهلية.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات (حالة الأهلية، تفاصيل أهلية للتابعين، تاريخ دراسة الطلب، عدد المؤهلين، حالات الأهلية السابقة).

قم بالضغط على تفاصيل أهلية التابعين.

على الفور سيظهر أمامك نتيجة الأهلية.

تقديم اعتراض مالي على حساب المواطن 1444

بعد أعلان عن نتيجة الدفعة يكثر البحث عن خطوات تقديم اعتراض مالي على حساب المواطن، ويمكن ذلك بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن ca.gov.sa.

قم بتسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الدفعات المالية.

ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم اعتراض.

قم بتحديد نوع الاعتراض (دفعة ناقصة، صفر، دفعة لم تتسلم).

ثم الضغط على إرسال الطلب.

طريقة تقديم شكوى أو استفسار على حساب المواطن

لقد وضع برنامج حساب المواطن رقم مجاني يستطيع المواطنين من خلاله تقديم شكوى أو الاستفسار عن الدعم أو تقديم اعتراض او الاستعلام عن موعد نزول الدعم والرقم هو 19912 يمكنك الإتصال في أيام العمل الرسمية وهى من يوم الأحد إلى الاثنين وذلك من بداية الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء، سيقوم أحد من خدمة العملاء بالرد على استفسارك والشكوى المقدمة.