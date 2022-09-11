نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة وأهم الشروط للحصول على البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة انشأت وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة، وهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وصرحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الفئات المستحقة من هذا البرنامج هم: (الاسرة، الطفل، المرأة، ذوي الاعاقة، المسنين، والشباب)، وهناك بعض الشروط والأحكام التي طبقتها وزارة التضامن الاجتماعي للمستحقين من البرنامج، وهي أن لا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن العاجز يعمل بالقطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية، وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها ابناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاماً، علي أن يكون الابناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة

ومن الشروط ايضا للاستفادة من البرنامج هي: تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور البطاقات السارية وصور شهادات الميلاد، وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، وكذلك صور إيصالات استهلاك الكهرباء، وشهادة كومسيون طبي رسمي، أو غيرها من الوثائق المطلوبة، أن يكون لأفراد المتقدمين بالبرنامج من المسنين من عمر يبدأ من 65 عام أو من اصحاب عجز او مرض مزمن يحول بينه وبين العمل او ينقص من قدرته علي العمل، أو من الايتام الذين لا ينالون الرعاية من الاب او الام بل من الاقارب من الدرجة الثانية أو ابعد من ذلك.

المستندات المطلوبة لاستحقاق برنامج تكافل وكرامة

وضحت وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة للاشتراك ببرنامج الرعاية الاجتماعية بعض الخطوات والمستندات المطلوبة لاستحقاق البرنامج وهي كالآتي: