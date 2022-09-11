خطوات إلغاء وثيقة العمل الحر إلكترونيا و هل وثيقة العمل الحر تؤثر على الضمان

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عمر شويل - جدة خطوات إلغاء وثيقة العمل الحر إلكترونيا تعتبر وثيقة العمل الحر من الوثائق التي يحصل عليها المواطن الذي يكون لديه الرغبة في العمل الخاص، وبالتالي هناك من يتراجع عن قرار العمل الخاص ويريد إلغاء الوثيقة، حيث تعتبر وثيقة العمل الحر هي وثيقة إلزامية لكل عامل يعمل في مجال العمل الحر ويمارس العمل لابد وأن يصدر وثيقة مستخرجة تدل على العمل الحر في المملكة العربية السعودية، وذلك إلى جانب الاستفادة من الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين، هناك عدد من الوظائف في المملكة العربية السعودية التي تستدعي الحصول على وثيقة العمل الحر، والتي تنقسم بين مجال إدارة وتنشيط المبيعات ومجال التصميم ومجال المواهب الوظيفية، والتي يضم كل مجال من المجالات مجموعة من مجالات العمل الحر .

خطوات إلغاء وثيقة العمل الحر إلكترونيا

يلجأ البعض من المواطنين للاستغناء عن العمل الحر، وذلك عن طريق إلغاء وثيقة العمل الحر بطريقة إلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع العمل الحر. ثم الدخول إلى المنصة. إدخال البيانات التالية: ثم إدخال رقم الهوية الوطنية و كلمة المرور. استكمال تسجيل الدخول. ثم التحقق من البيانات المدخلة. النقر على الشهادات السارية من لوحة التحكم. ثم النقر على إلغاء الوثيقة. تأكيد الإلغاء لتكتمل العملية.

مميزات العمل الحر

هناك العديد من المميزات التي يتمتع بها العمل الحر، والتي تشجع المواطنين على الاتجاه نحو العمل الحر والتي نذكر منها ما يلي:

الحرية الكاملة في العمل. ثم عدم الارتباط بمكان. الربح في العمل الحر غير محدود. ثم اكتساب الخبرات بشكل أكبر. يكون صاحب العمل مجموعة من العلاقات الواسعة. عدم الالتزام بزمان أو ساعات عمل محددة. العمل الحر غالباً ما يكون في مجال الميول.

كيفية التحقق من وثيقة العمل الحر

يمكن التحقق من وثيقة العمل الحر، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع العمل الحر. ثم النقر على التحقق من وثيقة العمل الحر. إدخال رقم الوثيقة. ثم النقر على أيقونة تحقق. الاطلاع على تفاصيل الوثيقة المطلوبة.

هل وثيقة العمل الحر تؤثر على الضمان

لا تؤثر وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي، حيث أن الضمان الاجتماعي يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فعند دراسة الأهلية لا تؤثر وثيقة العمل الحر على المستفيد من الضمان الاجتماعي.