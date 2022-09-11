نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة “علمي وأدبي” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد نسب البحث مؤخراً حول، رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس 10 سبتمبر 2022 عن غلق التنسيق للمرحلة الثالثة، حيث يبدأ مكتب التنسيق في أعمال ترشيح الطلاب استعداداً لظهور نتيجة التنسيق للمرحلة الثالثة 2022 وفقا لدرجاتهم علي الكليات والمعاهد للعام الدراسي الجديد، ومن المنتظر الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في خلال الايام القليلة الماضية، كما كان في تنسيق المرحلتين الاولي والثانية بتنسيق الكليات.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يتاح للطلاب الاستعلام عن نتائج المرحلة الثالثة من خلال رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني، وبعد اختيار الطالب نتائج التنسيق واختيار البيانات المطلوبة منه، تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، وهناك بعض الخطوات التي يتبعها الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن النتائج وهي كالتالي:

اولا يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الالكتروني.

ثم اكتب رقم الجلوس الخاص بك والرقم السري.

ستظهر لك اسم الكلية التي تم ترشيحك لها.

وفي الاخير اطبع بطاقة الترشيح التي ستظهر لك واحتفظ بها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

ويذكر انه خلال الساعات القليلة القادمة سيتم تفعيل رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، والجدير بالذكر أنه قد تم فتح تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلتين الأولي والثانية، وكذلك فتح تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين بالدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك حتى انتهى تنسيق المرحلة الثالثة بحد أدنى 205 درجة لجميع الشعب في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وحرص أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الذهاب لتفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس للاطمئنان على سير أعمال تنسيق المرحلة الثالثة، وبعد اتمام عاشور لجولته اطمئن علي المنظومة الالكترونية لأعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وذكر أن الجميع يعمل علي تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب، وأيضا مراجعة أوراق الطلاب بشكل دقيق جدا منعاً لأي اخطاء، وذلك لإتمام التحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية للعام الجديد، كما أشاد الوزير بالقاعات المخصصة لإدارة مكتب التنسيق، وكذلك استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022، ومدى الجهد والعمل الذي قام به كل العاملين بمكتب التنسيق، من توفير الامكانات اللازمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق وبما يحقق مصلحة العاملين والمترددين عايه من الطلاب