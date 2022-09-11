نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إيداع الدورة 58| الاستعلام عن حساب المواطن عن طريق النفاذ الوطني ca.gov.sa وطريقة رفع اعتراض بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أودع برنامج حساب المواطن مبالغ الدعم المخصص بالدورة 58 لشهر سبتمبر 2022 في حسابات المستفيدين الذين استكملوا طلباتهم وتطابقت عليهم شروط الاستحقاق خلال الساعات الأولى من منتصف الليل وفقًا لما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المشرفة على البرنامج، وقد بلغ إجمالي المبالغ المستحقة للدعم 3.2 مليار ريال سعودي لـ 10 مليون و100 ألف مستفيد وتابع من الجنسين، وبذلك أصبح مُجمل الدفعات منذ انطلاق حساب مواطن وحتى الآن 130 مليار ريال منهم 1 مليار و700 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي لدورات سابقة، ولذلك سوف نستعرض في نقاط كيفية الاستعلام عن حساب المواطن عن طريق النفاذ الوطني.

برنامج حساب المواطن

كان أخر ما قامت وزارة الموارد بتعديله على الدعم التابع للبرنامج أمرين لا ثالث لهما، أولهم فتح التسجيل مرة أخرى في برنامج حساب مواطن بعد توقفه عقب دورة مارس 2020، وثانيهم إضفاء مساندة مالية زيادة على الراتب الأساسي بعد تخصيص ثمانية مليار ريال سعودي يتم صرفها شهريًا لمدة ستة أشهر بداية من يوليو وحتى ديسمبر العام الجاري 2022، وجاء ذلك في ضوء التوجيهات الملكية الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعد عيد الأضحى.

الاستعلام عن حساب المواطن عن طريق النفاذ الوطني

بإمكان أي مستفيد من الدعم الخاص بالبرنامج أن يستعلم عن مستحقاته المالية من خلال الخطوات التالية بالترتيب:

التوجه إلى البوابة الإلكترونية من هذا الرابط. ثم قم بتسجيل الدخول إلى الموقع. بعد ذلك قم بالذهاب إلى النفاذ الوطني عن طريق الضغط على الأيقونة. ثم ابدأ في تعبئة البيانات الخاصة بك من اسم وكلمة السر وكود التحقق الذي استقبلته على هاتفك للتو. ثم اكتب رقم الهوية الوطنية. النقر على دراسة الأهلية.

سيظهر أمامك على الشاشة نتائج البحث بشكل تفصيلي لكل مستحقاتك.

كيفية تقديم اعتراض في حساب المواطن 1444

حاولنا أن نجيب عن سؤال كيف ارفع اعتراض على حساب المواطن؟ في نقاط سلسة والمتمثلة في:

بعد الذهاب إلى النافذة الرئيسية للموقع ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم انقر على أيقونة دراسة الأهلية. بعد ذلك اضغط على أسباب عدم الأهلية. قم توجه إلى تقديم الاعتراض بضغطة زر على المربع. البدء في تعبئة البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لذلك. وعند الانتهاء قم بالضغط على أيقونة «إضافة الطلب». ثم البدء في إدراج الأسماء المشمولين من الأفراد في الوثيقة. بعد ذلك عليك القيام بالضغط على زر استعراض الملف. ابدأ في رفع الوثائق والمستندات التي تثبت أحقيتك في الدعم.

وتابع دراسة الاستحقاق من قبل الوزارة للرد عليك بكونك مؤهل أو غير مؤهلًا.