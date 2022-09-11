نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “50% تخفيضات” معرض اهلا مدارس 2022 تعرف على أسعار الادوات المدرسية داخل المعرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرض اهلا مدارس يستمر تحت اشراف من وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر ، والذي يقام في مدينة نصر بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و ذلك بالتعاون مع غرفة القاهرة التجارية و الذي يوفر كل احتياجات و مستلزمات المدارس الأساسية لاقتراب موعد بدأ المدارس، و كل ذلك بأسعار مخفضة واليوم سيقوم المعرض بالعمل لاخر يوم من أيام فاعلياته يوم الأحد بتاريخ 11 من شهر سبتمبر الجاري ، و لكن سيستمر عمل فروع المعرض في مختلف المحافظات لتوفير المستلزمات المدرسية والأدوات اللازمة بأقل سعر للمواطن يستطيع دفعه، وذلك جهد مبذول من الدولة لتأمين حياة كريمة ومريحة للمواطن المصري في حين الغلاء العالمي للأسعار اخارجية والتي تؤثر على الأسعار الداخلية بالتأكيد.

توافد المصريين على معرض اهلا مدارس

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن معرض اهلا مدارس ، وقد توجه بالتأكيد لتوفير كافة المستلزمات و الأدوات المدرسية ، وبالاضافة الى ذلك أكد الوزير على مد المعرض بكل المستلزمات الغذائية سواء من (مربى أو عسل أو كل مسلتزمات “سندوتش الطالب”)، وتوافدت العديد من الأسر المصرية برفقة أولادهم لشراء مستلزمات العام الدراسي الجديد الذي محدد له البداية في الشهر القادم لعام 2022/2023 الدراسي، وفي هذا المعرض يشارك حوالي 200 شركة بأحدث الأدوات والمستلزمات المدرسية و ذلك بتخفيض يصل الى 50% من سعرالسلع الأصلي، وتعرض في معرض أهلا مدارس منتجات من احذية و حقائب مدرسية ، و كل مختلف الوسائل التعليمية المتنوعة.

الأسعار في معرض أهلا مدارس

في ضوء ذلك هناك بعض الأسعار تم العترف عليها داخل معرض اهلا مدارس من خلال مصادر متواجدة بداخل المعرض منها:

علبة قلم جاف 12 قلم بسعر 30 جنيها مصريا.

علبة قلم جاف ماى تيك تركى بسعر 30 جنيها مصريا.

أستيكة كبيرة قبل التخفيض بسعر 10 جنيهات مصرية .

براية معدن “2 سلاح” بسعر 10 جنيهات مصرية.

قلم صبورة بسعر 3 جنيهات تقريبا.

الوان شمع 12 لون بسعر 15 جنيه مصري.

وهناك العديد من الادوات الاخري الموجودة داخل معرض اهلا مدارس ومن الادوات المدرسة والعديد من السلع الغذائية بسعر منخفض وجودة متميزة.