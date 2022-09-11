الولايات المتحدة تحيى الذكرى الـ21 على هجمات 11 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن أقارب الضحايا وكبار الشخصيات سيتوافدون على مدار اليوم على الأماكن التى تحطمت فيها الطائرات المخطوفة فى 11 سبتمبر 2001 وفى مركز التجارة العالمى فى نيويورك ومبنى وزارة الدفاع "البنتاجون" وولاية بنسلفانيا لإحياء ذكرى أكثر الهجمات دموية على الأراضى الأمريكية.

وأضافت الوكالة أن المجتمعات الأخرى فى جميع أنحاء البلاد قررت اليوم القيام بوقفة احتجاجية على ضوء الشموع وفعاليات أخرى تحيى ذكرى الضحايا، فيما انضم بعض الأمريكيين إلى مشاريع تطوعية فى يوم يُعترف به فيدراليًا بأنه يوم وطنى ومُكرس للخدمة وإحياء الذكرى.

وأشارت إلى أن ذكرى العام الجارى تأتى بالتزامن مع الاحتفال بمرور عام على النهاية الفوضوية والمتواضعة لحرب أفغانستان التى شنتها الولايات المتحدة ردًا على الهجمات، ولكن إذا كانت أحداث الحادى عشر من سبتمبر أقل انعطافًا فى تاريخ الولايات المتحدة، فإنها تظل نقطة للتفكير فى الهجوم الذى أودى بحياة ما يقرب من 3000 شخص ودفع الولايات المتحدة إلى شن "الحرب على الإرهاب" فى جميع أنحاء العالم وإعادة تشكيل سياسة الأمن القومى.

وقتل فى موقع مركز التجارة العالمى فى مانهاتن بنيويورك، 2753 شخصًا نتيجة تحطم رحلة الخطوط الجوية الأمريكية المختطفة 11 وطائرة يونايتد إيرلاينز 175 عن عمد فى البرجين الشمالى والجنوبي، ومن بين أولئك الذين لقوا حتفهم خلال الهجمات الأولية والانهيارات اللاحقة للأبراج، كان هناك 343 من رجال الإطفاء، و23 من ضباط الشرطة و37 من ضباط هيئة الميناء، وتراوحت أعمار الضحايا بين سنتين و85 عامًا، وما يقرب من 75-80 % من الضحايا كانوا من الرجال.

أما فى مبنى البنتاجون بواشنطن، فقد لقى 184 شخصًا مصرعهم عندما تحطمت طائرة الرحلة 77 للخطوط الجوية الأمريكية المخطوفة فى المبنى، وبالقرب من شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، لقى 40 راكبًا وأفراد طاقم الرحلة رقم 93 لشركة يونايتد إيرلاينز مصرعهم عندما تحطمت الطائرة فى أحد الحقول.

ويعتقد أن الخاطفين حطموا الطائرة فى ذلك الموقع بدلا من هدفهم المجهول بعد أن حاول الركاب وطاقم الطائرة استعادة السيطرة على الطائرة.

ومن المنتظر أن يُدلى الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى وقت لاحق من اليوم بخطاب إلى الأمة ويضع إكليلًا من الزهور فى البنتاجون، بينما من المقرر أن تتحدث السيدة الأولى جيل بايدن فى شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، حيث سقطت إحدى الطائرات المخطوفة بعد أن حاول الركاب وأفراد الطاقم اقتحام قمرة القيادة.