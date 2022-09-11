زلزال جديد يضرب إندونيسيا

وقال القائم بأعمال رئيس مركز الزلازل والتسونامى التابع لوكالة الأرصاد الجوية داريون - نقلا عن وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية، اليوم الأحد- "اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا بتوقيت غرب إندونيسيا، وقعت هزة ارتدادية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر"، موضحا أن مركز الزلزال الذى بلغت قوته 6.2 كان عند 1.18 درجة جنوبا وخط عرض 98.53 درجة شرقا أو فى منطقة غرب سيبيروت بمقاطعة سومطرة الغربية، وعلى عمق 27 كيلومترا.
وأضاف "بالنظر إلى موقع وعمق مركز الزلزال، فقد كان زلزالًا ضحلًا، ومع شدته، شعر جميع السكان تقريبًا بالزلزال".
وحتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع أضرار نتيجة للزلزال.
وكان مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسط، فى إندونيسيا، قد أعلن أمس السبت، أن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة بابوا شرقى إندونيسيا، موضحا أن الزلزال وقع على بعد 262 كيلومترا بين شرق وشمال مدنية بياك.
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