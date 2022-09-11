العالم اليوم - إسرائيل:نعمل لمنع إيران من إقامة قواعد إرهابية بالشرق الأوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:21 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إن بلاده "تعمل من أجل منع إيران من إقامة قواعد إرهابية في كل أنحاء الشرق الأوسط"، مشددا على أن إسرائيل "تقوم بحملة دبلوماسية ناجحة لصد الاتفاق النووي، ولمنع رفع العقوبات عن إيران".

وأضاف يائير لابيد: "أعلنت الدول الأوروبية، السبت، أن الاتفاق النووي مع إيران ليس على وشك أن يتم التوقيع عليه، وأن الملفات الإيرانية المفتوحة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست على وشك الطي".

وتابع: "أشكر فرنسا وبريطانيا وألمانيا على موقفها الحازم من هذا الموضوع. وقد أجرينا معها على مدار الأشهر الأخيرة حوارا هادئا ومكثفا، وقدمنا لها معلومات استخباراتية حول الأنشطة التي تقوم بها إيران في منشآتها النووية".

وأشار لابيد إلى أنه سيتجه إلى ألمانيا بعد ظهر الأحد، للالتقاء مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، منوها إلى أن "الهدف من الزيارة هو تنسيق المواقف من البرنامج النووي الإيراني، والاتفاق على وضع اللمسات الأخيرة على وثيقة تعاون استراتيجي واقتصادي وأمني سيتم التوقيع عليها بين البلدين".

كما أكد أن إسرائيل "تقوم بحملة دبلوماسية ناجحة لصد الاتفاق النووي ولمنع رفع العقوبات عن إيران"، مضيفا: "هذا العمل لم ينته بعد والطريق لا يزال طويلا، لكن هناك مؤشرات إيجابية".

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بلاده "تعمل من أجل منع إيران من إقامة قواعد إرهابية في كل أنحاء الشرق الأوسط، خاصة في سوريا".

واستطرد: "أؤكد على أن إسرائيل لن تسمح باستخدام سوريا كممر لنقل الأسلحة إلى تنظيمات إرهابية، ولن تسمح بإقامة قواعد إيرانية أو قواعد لميليشيات على حدودنا الشمالية".