“الخارجية” تتابع توقيف أردنيين في كينيا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:08 مساءً - دوت الخليج:- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع من خلال السفارة الأردنية في نيروبي موضوع توقيف عدد من الأشخاص منذ الأحد في كينيا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم ابو الفول ، ان المعلومات المتوفرة لدى السفارة في نيروبي انه جرى توقيفهم لمخالفتهم الانظمة والتعليمات الكينية، موضحا ان السفارة تتابع عودتهم الى المملكة خلال ايام.

وكانت وسائل إعلام كينية قالت إن شرطة مدينة مومباسا اعتقلت ٤٠ سائحا أردنيًا بتهمة التسول في شوارع المدينة.

وأوضحت أن المعتقلين كانوا يجمعون الأموال في البلدة القديمة وسوق ماريكيتي الخميس الماضي لتمويل سفرهم إلى العاصمة نيروبي.

ونقلت عن قائد شرطة منطقة مفيتا ماكسويل أغورو قوله إن الشرطة اعتقلت الأردنيين بعد تلقيها بلاغا من بعض المواطنين موضحا أن المعتقلين ١٩ بالغا و ٢١ طفلا ورغم أنهم يحملون تأشيرات سياحية سارية المفعول إلا أن التسول انتهك شروط تأشيراتهم السياحية الأمر الذي قاد إلى اعتقالهم.

ونقلت هذه الوسائل، وفق ترجمة مدار الساعة، أن الشرطة اصطحبت المعتقلين إلى محطتها الرئيسية للتحقيق معهم وأن التحقيق أثبت انتهاكهم لشروط إقامتهم بعدما تحولت صفاتهم من سياح إلى متسولين مؤكدا أنه سيتم تحويلهم إلى مكتب الهجرة للمزيد من الإجراءات. المصدر : الغد

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