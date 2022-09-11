نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصدار تأشيرة سياحيه من الموقع الرسمي لوزارة السياحة السعودية ومعرفه الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصدار تأشيرة سياحيه من اهم التأشيرات التي يتم أصدارها أثناء دخول الزوار إلي المملكة. والتي تقدم من خلال وزاره السياحة السعودية كما تم الإعلان أيضا عن الخدمه عبر صفحتها الرسمية. علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن كثير من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة عبر المواقع الرسمية أيضا. والتي من اهم هذه الخدمات تسديد اشتراكات التامين الكترونيا من خلال منصه سداد وتعرف علي الخدمه وخطواتها. كما تم الإعلان أيضا وحديثا عن خدمه خدمه تأشيرات الزياره العائلية وكيفيه إصدارها من الموقع الرسمي وتعرف علي الشروط. والآن سوف نقوم بشرح الخدمه بالتفصيل وتوضيح اهم الشروط والمتطلبات التي تم الإعلان عنها من قبل وزاره السياحة. بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه من الموقع الرسمي للوزارة بالخطوات الصحيحة في نهايه المقالة.

اصدار تأشيرة سياحيه

أعلنت وزاره السياحة السعودية عن خدمه اصدار تأشيرة سياحيه. والتي تمكن الخدمه من استقبال طلبات الزوار القادمين إلي السعودية لطلب التأشيرة. وذلك من خلال تعبئه البيانات المطلوبة من خلال الموقع الرسمي للوزارة والتي تحتوي علي المعلومات الشخصية و معلومات جواز السفر. وبعد ذلك يتم إظهار شركه شركات التامين للزائر. ويتم اصدار بوليسه له من قبل الضمان الصحي والتي يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني. وبعد ذلك يتم توضيح الشروط والأحكام للزائر وفي حاله الموافقة عليها يتم مراجعه المعلومات الخاصة به ليتم اجراءات دفع الرسوم. بالاضافه إلي ذلك أيضا يتم متابعه الطلب من خلال الموقع الإلكتروني وفي حاله المراجعة سوف يتم إبلاغ السائح عبر البريد الإلكتروني لديه برسالة يتضمن فيها اصدار التأشيرة بنجاح ويتم إرسالها إلي وزاره الخارجية.

شروط إصدار تأشيره سياحه

كما تم الإعلان عن اهم الشروط المتعلقة بالخدمة والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عام أو فيما فوق.

في حاله المسافرين الأقل من 18 عام يجب تحديد ولي الأمر في الطلب.

أن يكون لديه جواز سفر وساري المفعول لمده 6 شهور علي الأقل.

خطوات اصدار تأشيرة سياحيه

بالاضافه إلي ذلك سوف نقوم الآن بتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه الكترونيا وذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية :

دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة السياحة السعودية. التقديم علي تأشيرة ثم إنشاء حساب. تفعيل الحساب بواسطه البريد الإلكتروني. تسجيل الدخول وبعدها سوف يتم إرسال رمز التحقق إلي البريد الإلكتروني. اختيار اصدار تأشيرة من قائمه الخدمات الإلكترونية. إدخال البيانات والمعلومات ويجب أن تكون صحيحه. الموافقة علي الأحكام والشروط وتسديد الرسوم واستلام التأشيرة.

خطوات الغاء التأشيرة

كما تم الإعلان أيضا عن طريقه وكيفيه الغاء تأشيرة الكترونيا أيضا. والتي سوف نوضحها من خلال الخطوات الأتية :