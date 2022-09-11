نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمواطن والمقيم أسرع تمويل شخصي بدون كفيل وبلا رسوم عبر شركة اليسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح ممكن أن يحصل المواطن السعودي والمقيم في المملكة على أسرع تمويل شخصي بدون الحاجة إلى كفيل غارم ولكن بشروط وضوابط ميسرة للجميع عبر شركة اليسر حيث يجب أن يكون المتقدم عمره يبدأ من 22 عام فأكثر من ذلك ويجب الإلتزام بالمبلغ التمويلي المسموح بيه حيث يمكن الحصول على مبلغ 20,000 ريال سعودي بدون موافقة الكفيل إذا كان العميل سعودي الجنسية أما المقيمين يحصلوا على مبلغ 10,000 ريال سعودي بدون كفيل غارم سعودي الجنسية كما سمحت الشركة الحصول على التمويل الشخصي الأصغر عبر الإنترنت لتسهيل الوقت والجهد للعملاء ويرغب الكثير التقديم عليه للحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بالتقسيط الشهري الميسر لمدة ستة وثلاثون شهر بدون رسوم إدارية لكافة المتقدمين من مختلف الجنسيات بالسعودية عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل.

شروط وضوابط برنامج تمويل شركة اليسر بالمملكة عام 1444

شركة اليسر للإجارة والتمويل أتاحت التمويل الشخصي بدون موافقة الكفيل لجميع العملاء سواء كانوا حاصلين على الجنسية السعودية أو مقيمين بالمملكة العربية السعودية كذلك تعطي الشركة التمويل الشخصي الأصغر بدون دفع رسوم بخلاف الشركات التمويلية الأخرى بالمملكة لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط اللازمة للموافقة على التمويل فيما يلي:

يشترط التمويل الشخصي الأصغر توفير الحد الأدنى للدخل الشهري الثابت الذي يبلغ حوالي خمسة آلاف ريال سعودي على الأقل.

لابد أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 عام كحد أدنى للتقديم الإلكتروني على قرض شركة اليسر للتمويل.

الحد الأقصى للتقديم على تمويل شركة اليسر حتى 60 عام ماعدا القطاع العسكري حتى سن التقاعد العسكري داخل أراضي السعودية.

إيضًا لابد من توفير مدة خدمة عمل تبدأ من ثلاثة أشهر فقط لا غير للعاملين بالقطاعات المختلفة بالمملكة.

كافة المزايا المقدمة للأفراد عند التقديم على التمويل الشخصي الأصغر