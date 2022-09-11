نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً| أرامكو السعودية تُعلن أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة أرامكو للمنتجات البترولية أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر سبتمبر 2022م، وذلك أمس السبت الموافق 10 سبتمبر، وفقا لآلية التسعير الشهري التي تتبعها الشركة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أن تطبق هذه الأسعار بدءًا من صباح اليوم التالي الحادي عشر من الشهر، وتُراجع شركة أرامكو أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطّاقة والمياه، فيما تكون الأسعار المحليّة لهذه المنتجات قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا وفقًا لأسعار التّصدير للأسواق العالميّة.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر سبتمبر 2022

ونشرت أرامكو عملاق النفط في العالم، أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر سبتمبر 2022م، والتي يجري تطبيقها بدءا من صباح الأحد 11 سبتمبر وحتى يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر 2022، إذ جاءت الأسعار الرسمية للبنزين طبقاً للإعلان الأخيرة من أرامكوا مثل أشهر أغسطس ويوليو ويونيو 2022م على النحو التالي دون وجود أي تغييرات جديدة:

بنزين 91 بقيمة 2.18 ريال للتر.

بنزين 95 بقيمة 2.33 ريال للتر.

ديزل بقيمة 0.63 ريال للتر.

الكيروسين بقيمة 0.81 ريال للتر.

غاز البترول المسال بقيمة 0.90 ريال للتر.

أرباح شركة أرامكو في شهر أغسطس 2020

وكشفت شركة أرامكو للنفط، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2022م، وذلك في شهر أغسطس الماضي، إذ حقّقت ارتفاعًا في صافي الدّخل بنسبة 90% على أساس سنوي، وأعلنت توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال بنحو 18.8 مليار دولار أمريكي، عن الرّبع الثّاني من عام 2022م، من المقرر دفعها خلال الربع الثّالث.

وحققت الشركة صافي دخل ربع سنوي ونصف سنوي قياسي، بلغ 181.6 مليار ريال سعودي بنحو 48.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني، و329.7 مليار ريال سعودي بنحو 87.9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022، مقابل 95.5 مليار ريال سعودي بنحو 25.5 مليار دولار أمريكي، و176.9 مليار ريال سعودي بنحو 47.2 مليار دولار أمريكي، على التوالي للفترتين نفسهما من عام 2021، وسجّلت شركة النفط رقمًا قياسيًّا جديدًا في الأرباح الرّبع سنوية منذ طرح أسهمها للاكتتاب عام 2019م، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة الكميّات المُباعة، وارتفاع هوامش أرباح قطاع التّكرير.