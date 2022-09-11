قرض آهل 60 ألف ريال بدون كفيل وبدون فوائد وبدون أى رسوم

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عمر شويل - جدة قرض آهل هو إحدى أهم القروض التي تناسب المواطنين السعوديين لما يتمتع به من مزايا فهو تمويل شخصي يستطيع التقديم عليه كل من المواطن وكذلك المواطنة السعودية كما أنه تمويل علا يحتاج إلى كفيل أو ضامن في حالة العملاء العاملين بالقطاع الحكومي كما أتاح بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية إمكانية طلب قرض آهل دون أى دفع فوائد أو رسوم.

قرض آهل 60 ألف ريال بدون كفيل عبر بنك التنمية الإجتماعية

منتج آهل هو تمويل شخصي تم تصميمه من أجل مساندة المواطن السعودي وكذلك المواطنة السعودية على تحمل أعباء الحياة المختلفة فقد تم توفيرة بالعديد من المميزات التى تهم ويبحث عنها المواطنين ومن بين تلك المميزات ما يلي

يتميز قرض آهل بأنه تمويل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كما يتميز قرض آهل بأن قيمة التمويل ربما تصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

متاح أيضاً قرض آهل لجميع المواطنين والمواطنات السعوديين.

يستطيع العميل الذى يعمل بالقطاع الحكومي أن يحصل على قرض آهل دون الحاجة إلى كفيل أو ضامن.

متوفر كذلك قرض آهل بأقساط شهرية لمدة 60 شهر.

كما يتميز قرض آهل بأنه ليس له أى رسوم إدارية عند التقديم.

تمويل آهل أيضاً ليس له أى فوائد.

يتم أيضاً إعفاء العملاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاقدر الله.

المستندات المطلوبة لطلب قرض آهل 60,000 ريال

متوفر التقديم والحصول على قرض آهل بقيمة مالية تصل إلى 60 ألف ريال سعودي عبر بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية ولكن حدد بنك التنمية الإجتماعية مجموعة من المتطلبات التى لابد من توافرها ومن بين تلك المتطلبات اللازمة ما يلي

العنوان الوطني.

كذلك تقديم الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية.

أيضاً تقديم رقم حساب الايبان الخاص بالعميل.

رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر.

شروط قرض آهل 60,000 عبر بنك التنمية الإجتماعية

عند التقديم لطلب منتج آهل هناك مجموعة من الأحكام والشروط التي لابد من توافرها وتتمثل تلك الشروط في الآتي