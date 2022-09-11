نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر الاستعلام عن صلاحية الإقامة absher.sa كيفية تجديد الإقامة أون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تضم منصة أبشر الكثير من الخِدْمَات على سبيل المثال الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وهي من الخِدْمَات الهامة، التي تمكن المقيم والعامل الوافد من معرفة تاريخ تجديد الإقامة، ومتى تنتهي، وما هو موعد تجديد الإقامة، إلى غيرها من البيانات، التي تجنب صاحبها الوقوع تحت طائلة غرامات التأخير، أو الامتناع عن تجديد الإقامة.

وقد حرصت وزارة الداخلية على مواكبة عصر التطور الرقمي فأطلقت منصة أبشر، وأعطتها الدور الريادي حتى أصبحت مركز الخِدْمَات الإلكترونية داخل المملكة، بالتحديد الخِدْمَات الحكومية التي تقوم على أعلى درجات الموضوعية والشفافية، فضلًا عن الأمن المعلوماتي، ما جعلها من أهم الركائز التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، لذلك نتحدث اليوم عن واحدة من أهم الخِدْمَات وهي الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

نظرا لأن بطاقة الإقامة هي هوية المقيم داخل المملكة، فقد سهلت وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة في أبشر؛ وذلك لأنه من لا يكترث لهذا الجانب، ولا يحرص على تجديد الإقامة وسداد الرسوم في الموعد المحدد يقع تحت طائلة المخالفات والعقوبات، التي تصل إلى حد الترحيل عن البلاد، لذلك يجب اتباع القوانين السارية، وتنفيذ التعليمات الخاصة بتجديد الإقامة، من حيث الالتزام بالموعد المحدد، وسداد الرسوم وغرامات التأخير إن وجدت، بمعنى أعم وأشمل يجب توفير متطلبات تجديد الإقامة.

يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالطريقة الآتية:

التوجه إلى منصة أبشر. الدخول إلى تبويب أبشر أفراد. التسجيل في أبشر بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. الانتقال إلى قائمة خدماتي ثم اختيار خَدمات الجوازات. الضغط على الاستعلام عن صلاحية الإقامة. ادخل رَقَم الطلب ثم الرمز المائي للتحقق البشري. اضغط على استعلم.

كيف استعلم عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر

توجد طريقة أخرى تمكن المقيم من الاستعلام عن صلاحية الإقامة، ولكن دون الدخول لأبشر، وإنما برقم الحدود عن طريق بوابة وزارة الموارد البشرية، كما يلي:

يسجل الدخول بالطريقة المعتادة عن طريق تعبئة حقول البيانات.

من تبويب الخدمات الإلكترونية يختار

الاستعلام عن موظف وافد.

يكتب بيانات الاستعلام؛ من رقم الحدود ورقم الإقامة ثم رَقَم الجواز.

يحدد الجنسية، ثم يكتب رمز التحقق المرئي.

يضغط على أيقونة استعلام.

ينتظر حتى يتم تحميل البيانات الخاصة بالموظف، التي من بينها صلاحية الإقامة وموعد الانتهاء والتجديد.

كيف يتم تجديد الإقامة أون لاين

يتم تجديد الإقامة أون لاين عن طريق منصة أبشر أيضًا /www.absher.sa، بنفس الطريقة المستخدمة في الاستعلام عن صلاحية الإقامة، ولكن من نفاذة أخرى، فكما أشرنا فهي مركز الخَدمات الإلكترونية للجهات الحكومية، وهنا يجب على الموطن عن تجديد هَوية مقيم تسجيل دخول أبشر؛ حيث يكتب اسم المستخدم أو رَقَم الهوِية ثم كلمة المرور، يسجل رمز التأكد ثم ينتقل تلقائيًا إلى صفحة الرئيسية، يضغط على خَدمات المكفولين (في حالة تجديد الإقامة لأحد أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية).

يضغط المستخدم على تجديد الإقامة، ثم يطلع على الإرشادات والتعليمات، حدد الفرد المراد تجديد إقامته، ثم أكمل البيانات ومدة التجديد، ولكن قبل تلك الخطوات يجب الاطلاع إلى متطلبات وشروط تجديد الإقامة.

الجوازات السعودية

أهلاً بك، غرامة التجديد في هوية مقيم بعد مرور ثلاثة أيام من انتهاء الهوية ٥٠٠ ريال، وللمرة الثانيه ١٠٠٠ ريال، وفي المرة الثالثة من انتهاء هوية مقيم الغرامة ١٠٠٠ ريال مع ترحيل عزيزنا.

شروط تجديد الإقامة

عقب الاستعلام عن صلاحية الإقامة في أبشر، يجد البعض حان وقت التجديد، لذلك يجب توفير المتطلبات والشروط الآتية:

سداد رسوم تجديد الإقامة.

سداد المخالفات المرورية.

وجود بصمة وصورة للمقيم ولأفراد أسرته الذين تجاوزا 15 عاما لدى الجوازات.

التواجد داخل المملكة.

عدم ثبوت التغيب عن العمل.

جواز السفر ساري المفعول.

بعد توفير تلك المتطلبات يمكنكم تجديد الإقامة بمنتهى السهولة، كما في الطريقة الموضحة بالأعلى.