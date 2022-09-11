نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي للمحتاجين تصل ل 60الف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم الديوان الملكي السعودي العديد من المساعدات المالية، والعينية والعلاجية للمواطنين، وهم من يحتاجون إلى هذه المساعدات أو القيام بسد دين أو سداد قيمة قرض، لذلك أصبح يهتم الكثير من الناس بمعرفة كيفية التواصل مع الديوان الملكي وماهي الخطوات اللازمة التي يتم من خلالها الحصول على المساعدات المالية، ولذلك من خلال هذا المقال سوف نتعرف عليها بشكل تفصيلي يمكنكم متابعتنا الآن في السطور القادمة.

رقم تواصل الديوان الملكي السعودي للمساعدات 1443

الديوان الملكي السعودي أعلن له على عدة أرقام وذلك من أجل سهولة الاتصال به هاتفيًا، وحتى يستقبل طلبات المساعدة للمواطنين السعوديين، كما يمكن من خلال هذه الأرقام الاستفسار عن كل مايتعلق بالمساعدات المالية، أو الاستفسار عن حالة الطلب المقدم من المواطن من أجل الحصول على المساعدة إذا كان قد تم الموافقة عليه أو رفضه، أو أي شيء آخر يتعلق بتعاملات الديوان الملكي، وارقام التواصل الموضحة هي كالاتي:

يمكن التواصل مع الديوان الملكي وذلك من خلال الاتصال على هذا الرقم من داخل السعودية على الارقام الموضحة.

كما يمكن التواصل مع الديوان الملكي أيضًا من خارج السعودية، وذلك من خلال من خلال التواصل بالارقام الموضحة.

عنوان البريد الإلكتروني للديوان الملكي السعودي

قد أوضح الديوان الملكي طريقة أخرى يمكن من خلالها التواصل وتقديم طلب المساعدة، وذلك من خلال عن أن البريد الالكتروني الخاص بالديوان وهو [email protected]

ويتمكن المواطن من ارسال الطلب من خلال إرسال رسالة عبر البريد الالكتروني، كما يتم ارسال المستندات والبيانات المطلوبة حسب كل مواطن، ولابد من المتابعة والانتظار لحتى التأكد سواء من القبول أو الرفض، وذلك بعد مراجعة المستندات للتأكد من مدى احتياج المواطن للمساعدة المالية المستحقة.