إصابات جدرى القرود فى أمريكا تتخطى 21 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - وأضاف المركز - فى بيان اليوم الأحد - أن ذروة حالات الإصابة بلغت 4.300 فى ولاية كاليفورينا وحدها، وتلتها ولاية نيويورك التى سجلت 3.591 حالة إصابة، ثم ولاية فلوريدا بعدد 2.193 حالة وتلتها ولاية تكساس بإجمالى 1.929 حالة وتلتها ولاية جورجيا بإجمالى 1.557 حالة.

وينتشر جدرى القردة عادة من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال المباشر، كما يمكن أيضًا أن ينتقل من إفرازات الجهاز التنفسى أثناء الاتصال المطول وجهًا لوجه، أو أثناء الاتصال الجسدى.

وكان مركز الأمراض الأمريكى قد نشر بيانا عن بدء توزيع الجرعة الأولى من تطعيمات مكافحة انتشار جدرى القردة ، ذكر فيه أنه تم توزيع 461.049 جرعة لمكافحة انتشار المرض، مشيرا إلى أن التطعيمات شملت من هم فوق الـ 18 عاما.