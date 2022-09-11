نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة في أفضل مطاعم الرياض، تجربة مجنونة لا أطعم ولا ألذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة جولة في أفضل مطاعم الرياض، في المملكة العربية السعودية حياة المطاعم والكافيهات لها مذاق خاص، أماكن هادئة وأنيقة وأخرى صاخبة وساهرة، مطاعم للأكلات السعودية الأصية وأخرى للأطعمة العربية وأخرى للأكلات العالمية، كما يتوفر مطاعم للفطور صباحا وأخرى للغداء وأخيرة للعشاء والحلا والسهر حتى بعد منتصف الليل، وسوف نقوم اليوم بمشيئة الله بجولة مجنونة في الرياض العاصمة وأفضل المطاعم فيها. أولا مطعم Shrimp Nation: من الأسم يتضح لك عزيزي القارئ ان المطعم متخصص في المأكولات البحرية والأسماك.

أما عن عنوان المطعم، فهو موجود في شارع التخصصي، حي النخيل، مدينة الرياض.

أفضل ما يقدمه المطعم هو كيس الجمبري بالصوص الخاص بهم، اللوبستر أيضا أكثر من رائع.

المطعم يتكون من طابقين، ديكورات المطعم رائعة، كما يوجد غرف مستقلة للعوائل.

طاقم الضيافة في غاية اللطف والود ودائما ما يقدمون المساعدة.

يعتقد البعض أن عيوبه هي أن سعره مرتفع قليلا عن مطاعم المأكولات البحرية حوله، كما أنه مزدحم دائما في عطلة نهاية الأسبوع.

ساعات العمل تبدأ من الثانية عشر ظهرا إلى الواحدة بعد منتصف الليل بجميع أيام الأسبوع.

أنواع الخدمة: الإستضافة للأكل داخل المطعم، والسفري، والتوصيل بدون تلامس. ثانيا كافيه L eto: من أفخم وأروع كافيهات الرياض، يتكةمن قسمين أحدهم داخلي و الأخر خارجي.

الكافيه موجود بمول الرياض بارك بحي العقيق المطل على الدائري الشمالي الفرعي.

أفضل ما يميز المنيو الخاص بالكافيه هو حلا كيكة العسل الأسفنجية، فهي من أختصاص الكافيه، والأكثر مبيعا هناك.

أيضا يتميزون بمشروب الأيس لاتيه والمحتوي على مكعبات ثلج نفسها من اللاتيه وليس الماء.

ساعات العمل تبدأ من الثامنة صباحا إلى الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.

أنواع الخدمة: الإستضافة للأكل داخل المطعم، والسفري، والتوصيل بدون تلامس. ثالثا مطعم San Carlo Cicchetti: المطعم يقدم ألذ وأشهى المأكولات الإيطالية كالمعكروني واللحوم المطبوخة بطريقة سكان مدينة البندقية الإيطالية.

المطعم موجود بشارع الأمير مساعد بن جلوي بحي السليمانية.

أهم ما يميز مينيو هذا المطعم هو البيتزا الإيطالية و كذلك الباستا.

يفضل الحجز مسبقا قبل الذهاب إلى المطعم وذلك لإزدحامه الشديد.

ساعات العمل تبدأ من الواحدة ظهرا إلى الواحدة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة يظلون حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

أنواع الخدمة: الإستضافة للأكل داخل المطعم، والسفري، والتوصيل بدون تلامس.

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