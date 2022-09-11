نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الحديد اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 في مصر بعد ارتفاع سعر الدولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرح العديد من المسؤوليين عن ثبات سعر الحديد اليوم للمستهلكين، حيث أستقر اليوم سعر الحديد للمستهلك حيث سجل الحديد الاتستثماري 17833 جنيها مصريا، بينما حديد عز سجل حوالي 18259 جنيها مصريا و ذلك وفق الاسعار المحلية و العالمية التابعة لمجلس الوزاء لجمهورية مصر العربية، واكد مصدر مسؤول ان سعر الحديد خلال الشهر الجاري سيستقر بشكل كبير و كشف احمد الزيني “رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرفة التجارية” ان سعر الحديد للمستهلك تراوح بين 17.500 و 18.200 الف جنيها مصريا، بينما تراوح للبيع من أرض المصنع بين 17 الى 17670 ألف جنيها مصريا، ومن المتعارف أن الحديد من اساسيات مواد البناء التي تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير.

سعر الحديد اليوم في المصانع

عندما قررت وزارة المالية يوم الخميس بتاريخ 8 من هذا الشهر رفع سعر الدولار الاستثماري وهو اعلى سعر للدولار الاستثماري في مصر على الاطلاق، وجاء سعر الحديد اليوم في المصانع كالتالي:

سعر طن الحديد الاستثماري للطن 17881.75 جنيها مصريا بقيمة تتغير حوالي 74.04 جنيها مصريا.

سعر حديد عز حيث ان الطن بحوالي 18295 جنيها مصريا بقيمة تتغير حوالي 30 جنيها مصريا.

اما عن سعر الاسمنت الرمادي 1457.54 جنيها مصريا بقيمة تتغير حوالي 9.36 جنيها مصريا.

و أسعار حديد تسليم ارض المصنع كان يوم الجمعة سعر الحديد المصري مصنع شركة “الجيوش” حوالي 17900 جنيها مصريا للطن.

سعر الحديد المصري شركة ” الخارجي” حوالي17850 جنيها مصريا للطن.

اما عن سعر الحديد المصري شركة “عنتر”بحوالي 17500 جنيها للطن.

و سعرشركة “الحديد المصري” حوالي 18070 جنيها مصريا للطن.

و سعر الحديد المصري شركة “مصر ستيل” حوالي 18000 جنيها مصريا للطن.

و سعر الحديد المصري شركة “السويس” حوالي 18070 جنيها مصريا للطن.

اما عن سعر الحديد المصري شركة “العشري” حوالي 18000 جنيها مصريا للطن .

أسعار الحديد والأسمنت في مصر

شهدت اسعار الاسمنت يوم الجمعة تحركا كبيرا بعدما وصل الاسمنت الرمادي حوالي 18295 جنيها مصريا و ذلك بقيمة تتغير حوالي 26 جنيها مصريا ووصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع حوالي 1550 جنيها مصريا، تابعونا نوافيكم باسعار الحديد والاسمنت بشكل مستمر مع حدوث اي تعديلات او تحديثات جديدة في اسعارهم.