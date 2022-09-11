نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 برقم الهوية في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الطلاب بالمملكة العربية السعودية يتساءل عن رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 هجريا والمميزات التي يقدمها للطالب وولي الامر والكوادر التعليمية، حيث قام المسؤولين في المملكة العربية السعوية عن التعليم بتوفير رابط خاص بالتعليم عن بعد، وهو كان بالفعل نظام مقام العمل بيه منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع الدول العالمية العربية و غيرها العديد من الدول ، وكان هذا الشكل للتعليم عبارة عن حلقة وصل بين كل من المعلمين والطلاب و إدارة المدرسة، و بالاضافة الى ذلك امكانية التواصل على مدار الساعة للتحسين من العملية التعليمية عبر هذه المنصة على شبكة الانترنت، و ايضا تسليم الواجبات المدرسية بشكل دوري و يومي و متابعة الطلاب من خلاله.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444

صرح مصدر مسؤول انه متاح لكل المراحل التعليمية و أولياء امورهم ايضا تسجيل دخول منصة مدرستي 1444، كما انه ايضا يتيح الكثير من الخدمات للطالب، وايضا لأولياء الامور منها متابعة الطالب بشكل دوري، وايضا ما زالت تتيح المملكة العربية السعودية الكثير من الخددمات و هي في الصالح لعام للطالب و للمنظمة التعليمية ككل.

طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي 1444

يمكنكم الان الاستعلام عن رابط وخطوات تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بزيارة منصة مدرستي الالكترونية.

الضغط على حساب مايكروسوفت للكادر التعليمي و للطالب ايضا.

قم بكتابة البريد الالكتروني الخاص بك

قم بالنقر على كلمة التالي.

سجل كلمة المرور الخاصة بك التى لا يمكن مشاركتها مع اي شخص اخر.

قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.

بشكل تلقائي وقتها سيقوم الموقع بفتح منصة مدرستي التعليمية و فيها ستجد كل الخدمات التي توفرها المنصة للطالب.

طريقة تسجيل ولي الأمر على منصة مدرستي

اليكم كيفية تسجيل لدخول منصة مدرستي 1444 لاولياء الامور: