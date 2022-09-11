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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي رابط الدخول الجديد madrasati للطلاب والكادر التعليمي وأولياء الأمور في المقال التالي
عمر شويل - جدة منصة مدرستي رابط الدخول الجديد 1444الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم السعودية هذا العام لتسهيل عملية التعلم ومساعدة القائمين على المنظومة التعليمية في المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 من أجل التطور والتقدم الذي تحرص الحكومة السعودية علي تقديمه لأبنائها طبقا لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود.
أطلقت منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم السعودي عقب جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) وتفشي المرض حيث اصبح من الضروري أستخدام، وسيلة لمتابعة سير العملية التعليمية من خلال المنصة” التعلم عن بعد” للحد من انتشار الفيروس، وتوفير الحماية، والوقاية للطلاب نتيجة الزحام في الفصول الدراسية.
منصة مدرستي تسجيل الدخول الجديد madrasati
يبحث الطلاب، وأولياء الأمور عن رابط دخول منصة مدرستي تسجيل جديد من أجل الاستفادة بالخدمات التي تقدمها المنصة حيث تعد بديل للمدرسة في حال عدم رغبة الطالب الحضور إلى المدرسة بوجود فصول دراسية افتراضية تحكي مثيلاتها في المدارس، ويتم التواصل المباشر بين الطلاب، والكادر التعليمي من خلال إنشاء حساب لمنصة التعلم عن بعد لإدارة الشئون التعليمية إلكترونيا ،واستخدام الكثير من أدوات منصة مدرستي التي تضم اكثر من 15 أداة مثل:
- متابعة شرح الدروس المقررة داخل الفصول الافتراضية
- عمل الواجبات وحلها وتصحيحها
- الإثراءات التعليمية.
- متابعة التقارير والإحصاءات.
- اللقاءات العامة.
- غرف المعلمين.
- البريد الإلكتروني.
- الأنشطة التعليمية.
- ألتقيم الذاتي.
- التقويم.
- اللقاءات العامة.
- الاختبارات على مدار العام.
- بنك الأسئلة.
- رصد الحضور والغياب للطلاب.
خدمات منصة مدرستي المقدمة لأولياء الأمور التي تمكنهم من:
- الاطلاع على نسب الحضور والغياب.
- متابعة مدارس الأبناء.
- الاطلاع على التقارير والإحصاءات الخاصة.
- البيانات الخاصة بأبنائهم.
- اللقاءات العامة.
المصادر المتنوعة التعليمية.
أدوات القائد في منصة مدرستي
- إعداد الجداول الدراسية وسجل الدرجات.
- إدارة الطلاب وأيضاً أدارة المقررات والمصادر التعليمية.
- تصميم الأنشطة التعليمية والمشاريع.
- إدارة البلاغات .
- على البريد الإلكتروني.
- اللقاءات العامة.
- .إضافة قنوات اتصال متعددة على المنصة، وأهم هذه القنوات هي قناة خاصة بالتعليم عن بعد للطلاب لأداء الاختبارات الشهرية.
رابط منصة مدرستي التعليمية 1444
اهتمت وزارة التعليم بتفعيل رابط منصة مدرستي للعام الدراسي الجديد ويمكن لجميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والإداريين استخدام منصة مدرستي رابط الدخول الجديد بعد تسجيل حسابات جديدة أو استخدام الحسابات الخاصة بالسنة الماضية1443
كيفية تحميل منصة المدرسة
حيث يتم تحميل برنامج مدرستي عبر:
- حساب نور التعليمي.
- برنامج توكلنا.
- حساب MICROSOFT
- التحميل عبر هاتف آبل apps.apple.com/sa/app
- الجوال الأندر ويد عبر الرابط ply.google.com/store/apps
طريقة إنشاء حساب جديد لتسجيل دخول منصة مدرستي:
يستطيع الطالب أو ولي الأمر إنشاء حساب لدخول المنصة المدرسية schools.madrasati.sa منصة التعلم عن بعد واتباع الخطوات:
- يبحث الطالب أو ولي الأمر عن موقع مدرستي التعليمية الصفحة الرئيسية.
- يختار تسجيل الدخول عبر مايكروسوفت لأطفال روضتي والطلبة والكادر التعليمي أو برنامج نورللإداريين وأولياء الأمور أوتطبيق توكلنا للطلاب والمعلمين.
- يقوم بإدخال الاسم وكلمة المرور الخاصة به عبر الصفحة الرئيسية.
- تأكيد الرقم السري ويضغط تسجيل ليتمكن من استخدام منصة مدرستي التعليمية والاستفادة من الخدمات والتقنيات الحديثة عبر منصتي الإلكترونية.
كيفية استرداد كلمة مرور طالب عبر برنامج نور
يمكن ان يسترد ولي أمر الطالب كلمة المرور الخاصة بحسابه على المنصة التعليمية من خلال حساب ولي الأمر المسجل على برنامج نورحيث يتم رفع بلاغ تقني من خلال رابط الدعم الفني للبرنامج.
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