نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط تمويلك بسعر رمزي يبدأ من 300 ريال بدون رسوم ولا كفيل للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة من منا لا يود الحصول على مبلغ بقسط شهري يبدأ من 300 ريال، ولا يشعر بالقلق أو الخوف من سداد الأقساط علما بأنه راتبه الشهري بسيط، وليس في متناول يده أن يحصل على الأشياء التي يحتاج إليها، فإذا كنت تود أن تحصل على مبلغ مالي جيد ولا تدفع سوى مبلغ بسيط كل شهر فإليك أفضل شركات التمويل بالمملكة التي تقدم تمويل بمبلغ مالي جيد ليك حتى تستطيع أن تقوم بشراء الأجهزة الكهربائية، أو الإلكترونية أو الذي تحتاج إليه بأقل التكاليف والإمكانيات، كما أنه متاح للسعوديين والغير سعوديين داخل المملكة، فليحصل جميع الأفراد بشروط بسيطة على التمويل المناسب لهم.

تمويل بدون رسوم ولا كفيل

امتلك في منزلك جميع المنتجات والأجهزة والأثاث والإلكترونيات التي تحتاج إليها وذلك بأقساط ميسرة وبسيطة، بمبلغ تمويلي يصل حتى 50 ألف ريال، وهذا التمويل بدون كفيل، ولا يحتاج إلى أي رسوم إدارية، كما أنه فترة السداد تمتد حتى سنتان، وللسعوديين يمكنهم أن يحصلوا على التمويل بدون كفيل حتى 50 ألف ريال، سيارة مستعملة بقسط 752 ريال، أما بالنسبة للمقيمين فيمكنهم أن يحصلوا على التمويل بدون كفيل حتى مبلغ 10 ألف ريال، ولكن في حالة وجود كفيل فالمبلغ بالكامل متوفر لهم، والأقساط الشهرية تبدأ من 300 ريال، وفق المبلغ التمويلي المتفق عليه من قبل الشركة والفرد.

شروط التمويل للسعوديين والمقيمين

يفضل أن يكون المتقدم لطلب التمويل لديه سجل ائتماني جيد حتى يحصل على القرض بدون ضامن، ويجب أن يكون العمر يبدأ من 22 عاما وحتى ستون عاما ده بالنسبة للموظفين بأي من القطاعات الحكومي أو القطاع الخاص، قرض للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي، وتكون مدة العمل قبل طلب التمويل لا تقل عن ثلاثة أشهر على رأس العمل، وإذا كان المتقدم متقاعد فله أن يحصل على التمويل لعمر حتى 70 عاما، وراتب تقاعدي لا يقل عن 1985 ريال، كما يجب أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال للموظفين السعوديين والمقيمين.

كيفية التقديم لطلب التمويل

إذا كنت تحتاج تمويل السلع الاستهلاكية فقد وفرت لك شركة اليسر للتمويل أن تحصل على مبلغ يصل إلى 50 ألف ريال، وإذا كانت متطابقة معك الشروط المعلن عنها سابقا، فقد بتقديم صورة من الهوية الوطنية للسعودي، أو صورة من الإقامة للمقيمين، وعنوان السكن، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، مع تعبئة نموذج طلب تمويل السلع الاستهلاكية للأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية من شركة اليسر، والاتصال على رقم خدمة العملاء 8001160711 هذا للاستفسار، أما في حالة تقديم أي شكاوى فيرجى الاتصال على الرقم 8001162752 لتحصل على جميع الخدمات المجانية من قبل الشركة.