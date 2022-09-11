أوكرانيا: التدخل الروسى تسبب فى أضرار بأكثر من 340 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وأضاف شميهال - فى منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبية فى كييف، حسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأحد - "حتى الآن، بلغ إجمالى الأضرار التى أكدها البنك الدولى أكثر من 340 مليار دولار أمريكي، فيما قدر المبلغ الضرورى لإعمار البلاد بحوالى 105 مليارات دولار أمريكى وسيتغير المبلغ مع استمرار التدخل العسكرى".

وأوضح شميهال، أثناء إجابته على أسئلة خلال المنتدى، أن عمليات التدمير مستمرة للأسف، ومن الواضح أننا سنطلب مزيدا من الدعم، مشدداً على ضرورة أن تكون أصول روسيا المصادرة هى المصدر الذى يحظى بأولوية قصوى لتمويل إعمار أوكرانيا، وليس فقط ميزانية الدولة لأوكرانيا والدعم الدولى.

ودعا إلى اعتماد تشريعات وطنية للنظر فى إمكانية وجود اتفاق أو تشريع دولى من شأنه أن يجعل من الممكن إنشاء نظام أمنى جديد فى العالم، كى يفهم المعتدى أنه سيدفع ثمن عدوانه غير المبرر.

يذكر أن منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبية هو مؤتمر سنوى دولى للسياسيين ورجال الأعمال الأوكرانيين والأجانب، تأسس عام 2004 ليلتقى القادة السياسيين ورجال الأعمال لتعزيز تنمية أوكرانيا ودعم تطلعات التكامل الأوروبى.