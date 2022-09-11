إعصار مويفا يقترب من جنوب اليابان.. وتحذيرات من رياح قوية

جدة - نرمين السيد - حذر مسؤولو الأرصاد الجوية فى اليابان اليوم الأحد، من اقتراب الإعصار "مويفا" القوى من محافظة "أوكيناوا" الجنوبية، وتوقعوا أن يصاحب الإعصار رياح قوية وأمواج عالية فى بعض المناطق.





وأشارت وكالة الأرصاد الجوية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - إلى أن الإعصار "مويفا" كان يتحرك إلى الشمال الغربى فوق المياه جنوب "أوكيناوا" صباح اليوم بالتوقيت المحلى لليابان، لافتة إلى أنه كان يسير بسرعة 15 كيلومترا فى الساعة. وتتوقع الوكالة أن يحافظ الإعصار "مويفا" على قوته وهو يتجه شمالا، كما تقول السلطات إنه من المحتمل أن يقترب الإعصار من جزر "ساكيشيما" يوم غد الإثنين، وقد أصدر مسؤولو الوكالة تحذيرا من احتمالية هبوب رياح شديدة فى منطقة "إيشيجاكى" بحلول مساء اليوم الأحد.

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